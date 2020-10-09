致力美容及健康 玫琳凯开启私人美容顾问服务

近日，由国际知名美容美妆品牌玫琳凯独家赞助的国内首档女性漫谈真人秀综艺《发光的姐姐》深受观众喜爱，江映蓉，宋妍霏，张萌等拥有不同故事的发光姐姐讲述了自己的经历。节目中，玫琳凯的私人美容顾问通过“美力时间”解锁了姐姐们多样的美，引领了一股个性化及专业化的护肤新风尚。同时，国内消费市场也显示了同样的趋势，据凯度咨询《2020年China MONITOR第一季度洞察报告》，在今年这样特殊的时期，消费者更加期待生活方式改变和全新服务体验，高达66%的消费者表示想要拥抱不断衍生出的新产品和新服务。

《发光的姐姐》中，一款小巧却能时时解读12大肌肤维度的测试仪引发了现场嘉宾的热议。据介绍，这是玫琳凯不久前推出的升级版 “大眼睛皮肤分析仪“，通过玫琳凯美容顾问为顾客进行测试。不论是现场检测皮肤还是高清照片远程传输，该分析仪将通过AI人工智能驱动，超过400万次大数据精准分析，能即刻为消费者生成一份全面的肤况报告。

对于不断升级的消费需求，玫琳凯中国总裁翁文芝表示：“‘黄金法则’是玫琳凯企业文化的基石，也是美容顾问为消费者提供个性化服务的基础。“在玫琳凯私人美容顾问服务的过程中，顾客们可以获得一对一的护肤指导，并充分试用产品，享受毫无压力的购物体验；在购买产品后，美容顾问还将通过“0-2-2-2”售后服务体系，长期全面地跟进了解消费者的使用情况以及护肤及健康方案的有效性。