河北省儿科专业医疗质量管理与控制中心在河北省儿童医院成立

近日，经河北省卫健委批准，河北省儿科专业医疗质量管理与控制中心，在河北省儿童医院正式成立。

河北省儿科专业医疗质量管理与控制中心，在省健康委的指导下，制定全省儿科专业质控工作程序、标准和质控计划并组织实施；将逐步建立全省儿科专业质控信息资料数据库，定期考核、监测、分析、发布质控指标，为卫生健康行政部门决策和医疗机构质量持续改进提供依据。协助省健康委组建、管理全省儿科专业质控网络，指导各地开展质控工作。定期开展专业人员培训，为儿科专业发展和人才队伍建设提供意见和建议等工作。

该中心聘请河北省各级儿科医疗机构儿科专家设立专家组。根据相关法律、法规和诊疗规范，对开展儿科疾病诊疗的医疗机构，进行业务指导、质量控制和技术监督工作。中心的成立，将进一步加强全省儿科医疗质量管理与控制工作，对规范执业行为、提高诊疗水平起到积极有效的推动作用。

河北省儿科专业医疗质量管理与控制中心，是在河北省儿童医院挂牌的第九个省级中心。其它8个省级医疗中心是，河北省儿童健康与疾病临床研究中心、河北省危重新生儿救治中心、河北省脑瘫康复技术指导中心、河北省早产儿视网膜病变筛查中心、河北省婴幼儿听力筛查诊治中心、 河北省胎儿先心病超声诊断中心、河北省儿童先心病筛查诊治中心 、河北省儿童听力筛查诊治中心。

河北省儿童医院建院30年来，医院积极发挥学科龙头作用，领航区域儿科行业发展，通过不断加强专科建设、人才引进、对外交流、开展新技术、优化服务流程等，不断提升医院内涵质量和综合实力，引领区域儿科进步。