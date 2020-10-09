南京市中西医结合医院骨科副主任医师 王 睿

腰连接着身体上下两部分，是人体的“中流砥柱”。然而，以车代步、缺乏锻炼等不健康的生活方式，正在逐渐“压弯”我们原本挺拔的腰部。

从中医的角度来说，人的腰部有一条隐形的“腰带”叫带脉，它能“总束诸脉”，像绳子一样约束着上下走行的其他经络，从而加强经脉之间的联系。因此，腰部强健，有助于健运腰腹和下肢，主宰一身活动之职。此外，中医常说“腰为肾之府”、“命意源头在腰隙”，腰不好会直接影响肾的健康，出现腰膝酸软、精力不济、疲乏健忘等肾虚的表现。

我们不妨通过一些日常生活中的小锻炼，强腰固肾，比如“直腿坐”练习。这个方法源自传统的太极松腰法，能帮助拉伸腰部肌肉，放松腰椎及其周围的韧带，促进带脉附近的经络气血运行，使腰部活动更加灵活、轻松。练习时可坐在铺有薄褥子的硬板床上，先调整呼吸，两眼微闭，下颌微收；两腿尽量伸直，两脚并拢，脚尖竖起来；身体微前倾，躯干和大腿之间最好呈略小于90度的姿势。接着，跟随呼吸调整腰部，深吸气时腰部向后突出，有向后放松的感觉；呼气时收回腰部，同时骨盆向两侧张开，骶尾部向后突出。深呼吸的同时，会阴部可以同时一紧一松，脚尖跟着一跷一点，可加强会阴部力量，帮助大腿根部的肌肉群放松，增强锻炼效果。

需要提醒的是，有脊椎外伤、强直性脊椎炎、腰椎间盘突出等疾病，以及高血压、脑血管病等患者不宜盲目练习，最好听从医生指导。