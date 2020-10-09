走向我们的小康生活

都说“全国蔬菜看寿光，西藏蔬菜看白朗”。作为曾经的国家级贫困县，珠峰脚下的西藏自治区白朗县，是怎么从一个传统的农牧县变成西藏粮仓和果蔬之乡的？

从1998年开始，在山东援藏干部的推动下，寿光的蔬菜大棚被“搬”到了白朗。从无到有，从有到优。如今，万亩蔬菜成了当地的支柱产业，老百姓靠着蔬菜种植致了富奔了小康。

蔬菜种植从这里迈出第一步

白朗县的蔬菜大棚种植，经历了一个从无到有的过程。

位于珠峰脚下的白朗县，县域平均海拔4000米，资源匮乏，基础薄弱，曾经是西藏传统的农牧业大县和国家级贫困县。正是山东济南一批又一批的援藏干部，将蔬菜大棚种植技术引进了白朗县。

这其中，身为科技特派员、白朗县现代农业科技示范园技术总监的张际明功不可没。20年前，当张际明从山东来到白朗的时候，乡下都是土路，不通电。然而，让张际明难受的，不是生活条件有多艰苦，而是老百姓脑中根深蒂固的落后观念。祖祖辈辈没有种过蔬菜的农牧民，根本就接受不了大棚种植。“我们祖祖辈辈都是吃糟粑和牛羊肉的,叶子菜不就是给牲畜吃的吗？不种！”

在白朗县巴扎乡彭仓村，时任村支部书记边巴顿珠带领党员逐一入户,发动老百姓种植蔬菜,换来的结局却是：被老百姓扔了石头。为此，张际明也没少受委屈。

这逼得援藏干部不得不采取迂回的策略。由村干部带头、技术员示范，在援藏资金的支持下，70座土坯大棚在彭仓村率先建成，这是白朗县第一代蔬菜大棚，也是白朗蔬菜产业迈出的第一步。

2011年，彭仓村人均收入首次破万。从一个名不见经传的小村，到白朗县首个“万元村”，彭仓村整整走了10年。

一套“组合拳”强壮一个产业

彭仓村的成功实践，让白朗县的干部职工看到了产业之光。

2016年，新一届县委班子请来中国农科院、山东农科院等单位的专家，让他们深入田间地头为白朗的蔬菜产业“把脉”。

虽地处偏远，高寒缺氧，但纯净的自然环境和日照时间长、日均温差大等优势，让白朗成为生产优质农畜产品得天独厚的宝地。当时，大棚蔬菜虽然在白朗形成了一定规模，但总体上仍然偏小偏散，缺乏带动能力强的龙头企业和优质经营主体。

为此，白朗县委县政府从顶层设计着手，打出了一套发展蔬菜产业的“组合拳”；县委领导主动登门拜访，寻得一流农业专家，牵头制定高水平的现代农牧业产业总体发展规划；盯准国内龙头企业实施精准招商，量身定做优惠政策；向科技要支撑，与十余个国内专业院校达成合作，培育了上千名本土科技人才……

2016年，日喀则珠峰现代农业科技创新博览园开工建设。这是白朗县推动传统农业向现代农业转型的重大项目，占地1600余亩，总投资4.47亿元。

如今，博览园里的莲雾、车厘子、人参果、西瓜、茄子等各类水果蔬菜，常常让人有时空错落的感觉。温室大棚里，瓜果飘香、暖意融融，人们不但可以体验采摘之趣，还能见识滴灌、立体种植、无土栽培等各种现代农业技术。

“自开工建设以来，我们共吸纳当地临时用工16500人次，兑现工资1700万元。”博览园负责人孟德利说，截至目前，博览园区建有高效玻璃温室8个、现代温室大棚128个，年产绿色果蔬2000万斤以上，产值5000万元以上。

科技支撑让产业走得更远

23岁的藏族姑娘潘多，是日喀则珠峰现代农业科技创新博览园负责人，初中毕业后，她曾四处打工，收入不稳定。2017年，潘多主动到博览园学习技术，在技术人员的帮助下，她很快熟练掌握了多种果蔬种植技术，工资从3000多元涨到了5200元。

技术人员的帮传带，在白朗的蔬菜产业发展过程中，从未中断。

产业要发展，科技是支撑。面对科技人才严重匮乏的现状，白朗县建立了合作体系、联结体系和培育体系，一方面争取上级和援藏机构派出专家团队驻点，同时通过引进企业撬动技术服务，另一方面，全面强化乡土人才和土专家的培养。至今，白朗县220多名科技特派员依然奔忙在田间地头。

经过多年的发展，白朗县一步一个脚印，逐步走出一条特色脱贫致富之路。

白朗县委书记陈昊说，蔬菜产业已经成为全县支柱产业、特色产业、优势产业，全县7000多户中有3200多户直接参与到蔬菜产业之中，种植面积达1.44万亩，今年产值预计达2.6亿元。3200户群众仅依靠蔬菜产业，户均增收1万元以上。2017年，白朗县在西藏自治区比较早地完成了脱贫摘帽任务。

正是因为对科技的重视，白朗县引进一批最新科研成果和专利技术，在蔬菜品种及种植技术上形成了领先优势，现在，白朗有机青稞已经进入了美国市场，有机果蔬深受市场青睐并建成了全西藏首个出口基地，有机枸杞在国际博览会上引发参观者惊叹和关注。