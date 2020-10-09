热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

餐饮行业加速复苏

2020年10月09日09:50 来源：经济日报

　　今年国庆节与中秋节假期叠加，居民外出消费需求旺盛。与民生紧密关联的餐饮行业，成为各地促进消费回补的重要着力点，全国餐饮消费恢复也迎来“加速度”。

　　“国庆假期几天，客流量明显增多，我们提前开业，延后歇业。中午营业到15：30左右，晚上延长营业到23：00左右。”北京市鼓楼马凯餐厅经理吕永杰说，餐厅国庆假期每天的接待量近3000人次。

　　堂食客流量增加，印证了餐饮消费稳步上升、加速复苏。北京同和居月坛店餐饮部经理武根深说，国庆长假期间营业额同比增长近20%，这是新冠肺炎疫情以来首次实现超过去年同期。

　　值得关注的是，市场消费势头火热，利用线上平台和数字化经营手段为顾客提供更好服务、吸引更多顾客到店消费，成为众多餐饮商家长假期间重要发力点。

　　天津一家经营了20年的川菜馆新煮意负责人赵倩告诉记者，在国庆中秋黄金周到来之前，新煮意各个门店根据美团面向堂食场景推出的餐饮商户线上经营体系提前制定了精细化的线上运营策略，效果很好。以成效最为显著的平山道门店为例，对比9月初，最近一周门店通过线上经营产生的到店交易增长高达429%。

　　数据显示，国庆期间餐饮在线预订的订单量比去年同期增长37%。

　　堂食客流量增加的同时，部分餐厅的外卖也超过了去年同期。记者了解到，北京同和居3家门店国庆期间外卖收入同比增长超700%，华天二友居同比增长超100%，同春园、惠丰酒家、新川面馆等餐厅外卖同比增长也超40%。浙江杭州西溪龙湖天街老鸭集门店的工作人员也表示，在国庆假期用餐时间，外卖订单就没有停过。

　　此外，旅游业复苏也推动了景区周边餐饮消费的火爆。《美团外卖国庆消费大数据》显示，10月1日至10月5日，热门景区外卖订单量同比增长200%。（吉蕾蕾）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn