今年国庆节与中秋节假期叠加，居民外出消费需求旺盛。与民生紧密关联的餐饮行业，成为各地促进消费回补的重要着力点，全国餐饮消费恢复也迎来“加速度”。

“国庆假期几天，客流量明显增多，我们提前开业，延后歇业。中午营业到15：30左右，晚上延长营业到23：00左右。”北京市鼓楼马凯餐厅经理吕永杰说，餐厅国庆假期每天的接待量近3000人次。

堂食客流量增加，印证了餐饮消费稳步上升、加速复苏。北京同和居月坛店餐饮部经理武根深说，国庆长假期间营业额同比增长近20%，这是新冠肺炎疫情以来首次实现超过去年同期。

值得关注的是，市场消费势头火热，利用线上平台和数字化经营手段为顾客提供更好服务、吸引更多顾客到店消费，成为众多餐饮商家长假期间重要发力点。

天津一家经营了20年的川菜馆新煮意负责人赵倩告诉记者，在国庆中秋黄金周到来之前，新煮意各个门店根据美团面向堂食场景推出的餐饮商户线上经营体系提前制定了精细化的线上运营策略，效果很好。以成效最为显著的平山道门店为例，对比9月初，最近一周门店通过线上经营产生的到店交易增长高达429%。

数据显示，国庆期间餐饮在线预订的订单量比去年同期增长37%。

堂食客流量增加的同时，部分餐厅的外卖也超过了去年同期。记者了解到，北京同和居3家门店国庆期间外卖收入同比增长超700%，华天二友居同比增长超100%，同春园、惠丰酒家、新川面馆等餐厅外卖同比增长也超40%。浙江杭州西溪龙湖天街老鸭集门店的工作人员也表示，在国庆假期用餐时间，外卖订单就没有停过。

此外，旅游业复苏也推动了景区周边餐饮消费的火爆。《美团外卖国庆消费大数据》显示，10月1日至10月5日，热门景区外卖订单量同比增长200%。（吉蕾蕾）