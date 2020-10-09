初级农产品占近七成 有机产品需深挖潜力

近年来，有机产品消费需求明显上升，但我国在有机产品生产（种植和养殖）、加工、销售、认证等环节还存在一些亟待解决的问题。日前，市场监管总局在2020年全国“有机产品认证宣传周”启动仪式上发布了《中国有机产品认证与有机产业发展报告》和《中国有机产品认证市场调查报告》。

截至2019年底，按照中国有机产品标准生产的有机作物种植面积为220.2万公顷，有机植物总产量为1245.1万吨，共有68家认证机构颁发了有机产品认证证书。2019年，我国有机产品总销量达80.98万吨，较上一年增长11.04万吨；产品总贸易额678.21亿元，较上一年增长46.74亿元；进口贸易额125.49亿元，出口贸易额7.27亿美元。

专家表示，相对于常规农产品生产过程，有机产品生产不只是简单地不使用人工合成的杀虫剂和肥料。它还是灵活性和严格管理相结合的一种生产体系，从良好的营养循环、生产力和耕作管理开始，包括综合、预防的病虫害管理方法、土壤培肥措施，到最终通过有机认证成为有机产品。

“我国出台了加快推进生态文明建设等多部政策文件，这些都与有机农业的基本理念高度契合。”中国农业大学副校长傅泽田说，各级地方政府也纷纷制定有机农业发展规划，推出鼓励政策以提高生产者转型有机农业的积极性。

目前，我国有机产业正朝着逐步规范、快速发展阶段迈进，但依然存在差距。我国有机产品的结构不太合理，发证数量仍以初级农产品为主，发证量占69.8％；有机加工产品发证数量较少，仅占22.4%。有机加工产品不足说明有机产业链较短，多未开展深加工，这使得它们在市场上只能以较贵的初级农产品价格销售，销量和经济效益难以得到有效提升，从而限制了有机产业发展。

对此，傅泽田建议，我国有机产品生产面积仅占全球的4%，与发达国家相比仍有一定上升空间；有机产品结构亟需向更合理的方向调整，增加加工产品的比例；国内目前尚无应用广泛、知名度高、可信度强的生态农产品展销平台，相关部门和企业应积极通过整合线上线下资源、渠道，大力开拓有机产品销售市场；此外，通过持续宣传，引导消费者正确认识有机产品，推动有机产业持续健康发展。

市场监管总局副局长唐军表示，下一步，市场监管部门将持续完善有机产品认证制度，健全有机产品认证全过程追溯机制，织密认证风险防控网；切实加强有机产品认证监管，不断提升监管效能；不断优化有机产品认证服务，帮助企业解决质量控制和认证过程中的实际问题；广泛宣传有机产品认证，提升消费者对有机产品的认知度和获得感。（郭静原）