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撑面子浪费的少了，主动光盘的多了

2020年10月09日09:43 来源：北京日报

选择在国庆假期喜结良缘的新人很多，京城各家酒店的婚宴酒席爆满。记者走访多家酒店注意到，人们对于婚宴的餐饮观念正悄然发生改变，宴席上碍于面子不愿打包的客人少了，主动光盘的人多了，加上酒店餐企也行动起来，纷纷推出鼓励措施，营造厉行节约的新气象，喜庆的宴席正变得更环保、节约。

过去人们参加婚宴，饭后打包菜品会觉得没有面子，甚至有人认为，光盘会显得宴会没有排面。但是随着酒店大屏和各家媒体反复倡导，很多人已经迈过“面子”这一关。

在亦庄一家酒店正在打包剩餐的马阿姨说：“我们都是庄稼人，粮食来得不容易，我上哪都愿意打包，浪费粮食我真心疼。”大兴区的邢先生告诉记者：“婚宴桌上我认识的朋友也不多，但是临走前提起打包，大家都很积极，我带些点心，他拿走肘子，很快就打包完毕，谁也没觉得丢面子。”

不少酒店主动拿出“光盘行动”具体措施。在亦庄一家酒店，不仅工作人员会在订餐时向客人、婚庆公司强调“光盘行动”，宴会结束时还主动提供免费打包餐具，而且将“用餐结束，食品需打包带走”的条款专门列入服务合同。如果客人做到了光盘，或者全部打包，酒店会给客人发红包以及精美礼品，各项措施得到了大家的一致认可。

该酒店工作人员介绍，自“光盘行动”开展以来，酒店浪费现象有所减少，以前打包率仅不到一成，而且只是部分菜品打包，现在超七成的顾客会将剩余菜品全部打包。为了呼吁顾客打包，酒店在每场宴席中还增设两到三名引导员对客人进行提醒及劝导。“多种措施共同起作用，我们每场宴席的厨余垃圾也减少了很多。”该工作人员说。

记者注意到，新版《北京市生活垃圾管理条例》实施4个多月后，9月25日迎来了首次修改，“光盘行动”“打包剩余食品”被写入修改后的条例当中，以法律条例的形式对餐饮浪费进行约束，鼓励践行“光盘行动”。（记者 孙云柯）

(责编：李轶群、许晓华)


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