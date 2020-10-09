适老化改造，提高老年人生活质量

过去，在一些老旧小区，由于没有电梯，上下楼这件小事成了很多老人的难题。家住北京市海淀区北下关街道双榆树南里二社区的李大爷对此感触颇深。双榆树南里二社区是典型的老旧小区，各项基础设施老化，加之没有电梯，很多老年人上下楼都颇费周折。

2019年4月，北京市海淀区政府出资，将双榆树南里二社区列为全市首个老旧小区适老化改造试点，并对这里的全部公共设施进行了适老化改造。李大爷生活了近30年的居民楼于同年7月加装了电梯。

不单单是助力老人出行，借着这次适老化改造，双榆树南里二社区还为99户80岁以上老人和重度失能老人家庭进行了家庭居室适老化改造。改造内容不仅包括防滑垫、感应夜灯、扶手、洗澡椅等方便老人自理的贴心设备，还包括智能设备进家，从而实现老人就寝、习惯化动作、如厕、洗浴等数据实时监测。如有异常，医护人员和亲属均可第一时间获悉。此外，后台还设立了24小时监控管理中心，老人在家发生意外时可以进行一键呼叫，工作人员也会第一时间赶到现场提供救助。

“没有改造前，大家住得都很不舒服。现在小区旧貌换新颜，每天都有新气象。”李大爷笑着说。

如今，不单单在北京，越来越多的城市正在积极推动居家适老化改造：2019年，杭州发布《杭州市困难老年人家庭适老化改造项目试点实施方案》，明确为困难老年人家庭提供住房无障碍、安全、整洁等适老化改造，包括在坐便器、浴室、通道等安装安全扶手，浴室加装安全浴凳或助浴椅，蹲坑加装坐便椅或更换坐便器等；2019年，无锡发布《无锡市困难老年人家庭适老化改造实施办法（试行）》，改造内容包括对老年人家庭的出入口、通道等进行无障碍改造，对地面进行防滑处理等。

为进一步完善适老化改造，2020年7月，民政部等9部门联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，《意见》顺应广大老年人居家养老的意愿与趋势，以满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求为核心，改善居家生活照护条件，增强居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质。同时还明确，“十四五”期间，继续实施特殊困难老年人家庭适老化改造，有条件的地方可将改造对象范围扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、残疾老年人家庭等。各地要创新工作机制，加强产业扶持，激发市场活力，加快培育公平竞争、服务便捷、充满活力的居家适老化改造市场，引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。

盘古智库老龄社会研究中心副主任、研究员李佳表示，开展居家适老化改造，有利于提高老年人生活质量，势在必行。“今后，随着新一代‘老龄群体’的健康水平更好、退休收入更高、心理期待更多，还要探索交通适老化、商业适老化、信息交流适老化等模式，从而构建全面适老化体系，更好地满足老年人的幸福感与获得感。”李佳说。 （本报记者 任欢）