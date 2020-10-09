体测标准要追求统一与差异相结合

【新闻随笔】

日前，在山东青岛举行的2020全国游泳冠军赛暨东京奥运会达标赛上，有多名预赛排名第一，甚至打破全国纪录、亚洲纪录的游泳运动员，因体能测试分数不高无缘决赛。

为何会接连出现“预赛第一被淘汰”的尴尬？根据此次选拔规程，赛前需要先进行为期两天的体能竞赛，共设置垂直纵跳、引体向上、躯干核心力量、30米冲刺、3000米跑5个项目。正式比赛中，预赛成绩前16名的运动员根据体能得分进行排序，前8名进入决赛。

将游泳运动员的跑步成绩和在泳池中的表现放在一起比较，体能测试得分重于正式比赛成绩，成为晋级的决定性因素，道理和根据都值得探讨。不独游泳项目如此，翻看新闻即可发现，近期举行的全国体操锦标赛、全国场地自行车锦标赛、全国乒乓球锦标赛等项目比赛中都增加了前置的体能测试，其中也出现了不少体测成绩成“拦路虎”的现象。

今年2月24日发布的《体育总局办公厅关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知》（以下简称《通知》）提出，将体能达标作为选拔运动员的前提条件，不达标者不得参加东京奥运会。《通知》设置基础体能测试、躯干稳定性和上下肢左右侧力量均衡性测试和板块体能测试，并附带相应的评分标准。其中，基础体能测试部分包含了BMI、坐位体前屈、30米冲刺、垂直纵跳、深蹲相对力量、卧推相对力量、引体向上、腹肌耐力、背肌耐力、3000米或2000米二选一。目前所有比赛中增设的基础体能测试项目，均从这10项中进行选择。

强化基础体能，可以提升运动员身体机能和专项技战术能力，有其必要性。不同的竞技体育项目各有侧重，对短跑来说爆发力是首要的，体操需要技巧和柔韧度，围棋则更追求精力长时间高度集中……而《通知》中提到的10项基础体能测试，除了和田径类项目日常训练贴合度较高外，其他运动员适应起来有一定难度。若全部执行缺乏区分度的体能测试标准，并以此来左右比赛过程和结果，难免有生搬硬套的嫌疑。因此，在具体实施过程中还是应该根据比赛方式和训练要求，做到因项目而异、因人而异，追求统一性和差异化相结合的效果。

此前受到新冠肺炎疫情影响，国际、国内赛事经历了长时间停摆，线下体育比赛逐步恢复，每一场都是难得的检验训练成果的机会。从2月份《通知》发布到9月份多个全国性比赛正式开始，中间有长达半年的调整期。项目协会、教练团队、运动员理应做好了充分准备。但目前呈现的结果却是，竞赛规程偏离以往比赛常规，一些参赛运动员反馈了突击增强体能与训练节奏配合不好、旧伤复发影响备战等情况。这些，是隐藏在“预赛第一被淘汰”怪象背后的另一层问题。

体测成绩频频成为比赛“拦路虎”，说明当前的体能测试标准有待进一步细化和改进。“让专业人做专业事”，需要打通从上到下所有渠道，踏踏实实做好全面、科学、长远的规划，不能在执行上“一刀切”。在强化基础体能训练的同时，仍然需要明确一点，对运动员来说，科学、系统、连贯的比赛和训练模式，跟“恶补体能短板”一样不可或缺，甚至更加重要。如果寄希望于仅依靠后者来提升竞技水平，效果将十分有限。

（作者：孙晓，系媒体评论员）