小伙忽然视力下降 专家：糖尿病患者要及早筛查“糖网”

今年10月8日是世界视觉日。在眼科临床诊疗中，与糖尿病性视网膜病变的高发病率相反的是广大民众对它的低知晓率。暨南大学附属广州爱尔眼科医院眼底形态与功能科主任马红婕称，糖尿病性视网膜病变简称“糖网”，早期的筛查、诊断和治疗，是预防和延缓“糖网”发展的关键。当“糖网”发展到中晚期时，将对视力造成不可逆的损害，严重者可致盲。

年仅28岁的冬奇(化名)患有糖尿病多年，在三个多月前左眼无明显诱因出现视力下降，并伴有固定暗区遮挡，于是他到暨南大学附属广州爱尔眼科医院眼底科就诊。

经一系列检查后医生发现，冬奇的左眼视力指数仅20厘米，玻璃体混浊，窥不清眼底；右眼视力0.25，眼底存有视网膜出血、黄斑水肿、视盘新生血管等问题，因而被医生诊断为“双眼1型糖尿病性视网膜病变”。

马红婕说：“‘糖网’是糖尿病患者很容易患上的致盲性眼病。据相关统计，在成年糖尿病患者中，‘糖网’的患病率为24.7%-37.5%，糖尿病病程越长，‘糖网’的发病几率就越高，病情也就越严重，严重则将致盲，病程不可逆。”

“对双眼中病情相对较轻的右眼行全视网膜激光光凝术和抗VEGF治疗，改善视网膜缺血，预防和阻止视网膜新生血管的发展，以防进一步发生玻璃体积血、视网膜增殖膜和牵拉性视网膜脱离等。”对于冬奇病情较重，已近无光感的左眼，马红婕直言：“预计术后提高左眼视力的可能性不高。”

马红婕表示，1型糖尿病是由胰岛细胞损伤，不能分泌胰岛素所致，多见于青少年，也可见于任何年龄段，具有起病急、症状明显且严重等特点，需终身使用胰岛素治疗。因发病年龄早，血糖控制难以稳定，视网膜血管更易受到损害，所以“1型糖尿病性视网膜病变”比“2型糖尿病性视网膜病变”治疗更为棘手。

马红婕称，在确诊患有糖尿病的那一刻起，糖尿病患者就该重视并预防“糖网”的发生，定期做眼底检查，关注眼睛眼底病变，一经发现问题及时采取治疗措施，阻止和延缓疾病发展。(蔡敏婕 林郁珍)