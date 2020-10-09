藏医古籍《晶珠本草》记载：藏红花如菊，黄兼红，气微香，入口沁人心脾，降逆顺气，开结化瘀，力雄峻，乃红花中之极品。

藏红花药效奇特，尤其以活血养血而闻名天下，具有活血化瘀，散郁开结等功效，用于忧思郁结、胸膈痞闷、吐血、伤寒发狂、惊怖恍惚、妇女经闭、产后瘀血腹痛、跌扑肿痛的治疗。长期坚持服用可美容养颜，提高人体的免疫力。

藏红花在南欧和中东等地区被作为食品的染料和香料使用。也有的画家将藏红花研制成一种颜料来使用。藏红花需要通过手工采收5万朵以上才可以产出1磅的成品，所以被称为花中黄金。

藏红花性甘、味平而润，临床上常用于温病热入营血，高热神昏，发斑，发疹。藏红花能凉血解毒，可单用，或配清热解毒之品，如大青叶、板蓝根同用。治麻疹热盛血郁，疹透兴奋或疹出过密，疹色暗淡不鲜者，常与紫草、赤芍配伍同用。藏红花常与其他活血药配用以加强药力。如治痛经，经闭，配益母草、丹参同用。治产后恶露不尽，配当归、赤芍同用。本品活血之中又有散郁开结功用，可用于各类痞结之症。由忧思郁结所致胸部满闷，惊慌恍惚，单用冲汤服或配郁金同用。女性容易出现气血亏虚等症状，食用藏红花，可血气旺、精力充沛、面色红润。藏红花还可用于泡茶。提取出来的藏红花素，有抗衰老的作用。

也有一部分人不适合服用藏红花。比如孕妇，在饮用藏红花后,会导致子宫节律性收缩，大剂量还会出现痉挛性收缩，最后引起流产，所以孕妇最好别饮用藏红花。刚动过手术、有明显出血伤口的患者也不适宜饮用藏红花，不仅对伤口愈合没有好处，甚至还会造成更加严重的出血现象。肠胃不好，比如有胃溃疡或者长期肠胃不太好的患者，尽量要少喝藏红花，肠胃功能不好，首先需要调理身体，不然也无法吸收藏红花的药性，甚至还会对身体健康造成影响。女性在月经期间不能喝藏红花，它对子宫有兴奋的作用，特别是月经量多的女性朋友，如果经常饮用藏红花，会导致腹痛、腹泻甚至血崩。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）