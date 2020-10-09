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一壶千金 悬壶济世

熊 建

2020年10月09日08:34 来源：人民网－人民日报海外版

古书《鹖冠子》里说，不要以为贱的东西没有用处，假如在河中心有人从船上落入水中，此时若能飘来一只能够救命的匏瓜，那它的价值就有千金了，所谓“中河失船，一壶千金”。宋人陆佃解释这句话时说：“壶，瓢也，佩之可以济涉，南人谓之腰舟。”历代文人用之者不少，意思就是葫芦虽然为平常之物，但关键时刻能派上大用。

李时珍《本草纲目》中说：“古人壶、匏、瓠三名皆可通称。”北方人统称为葫芦，一分为二是为瓢，成为舀水用具。虽然不值钱，但生活中真离不开，能吃、能用、能治病。

葫芦的药用部分，是其成熟而未老的果实，具有利水通淋之功，对水肿、腹胀、黄疸、淋病的治疗均有效果，古代医书都有记载。比如《饮膳正要》说它“主消水肿，益气”，《千金要方》说“主消渴，恶疮，鼻中肉烂痛”，《本草再新》说“利水，治腹胀、黄疸”等。

葫芦的老熟果皮“陈壶卢瓢”和种子“壶卢子”也可供药用，前者是治疗水肿、臌胀、痔漏下血、带下的药物，后者有治齿龈肿痛、齿根裸露、齿摇不固的作用。

在古代，葫芦除了各种用处之外，它与中医、中药有很深的缘分，我们常说“悬壶济世”，就是专指医生行医施药。这个成语来自《后汉书·费长房传》。说在汝南市集，有一老翁卖药，他在商铺的上头悬挂起一个葫芦，“悬一壶于肆头”。每当市集关闭时，他就跳入葫芦。费长房受邀进入老翁的葫芦里，只见其中“玉堂华丽，旨酒甘肴盈衍其中”。费长房和老翁饮酒作欢，得到老翁真传，后来也成了名医，“悬壶”从此也就成为行医卖药的代称了。

葫芦内部干燥，易于密闭，将粉碎过的药材放在其中，具有防潮、避光、保持药味的作用，是理想的盛药器皿。药王孙思邈在长安行医时，买了一碗猪杂碎烩菜充饥，一吃感觉很腥腻，于是从背上取下药葫芦，倒入花椒、茴香、肉桂之类的药粉一拌，那晚烩菜立马香气四溢，让人胃口大开。店主人来求教，孙思邈就把药葫芦相赠。后来，这道小吃轰动了长安城，得名“葫芦头”，流传至今，今天去西安还能吃到。

八仙之一的铁拐李，也是葫芦不离身，以其中的仙药医治人间疾病。有人给他题写过一首打油诗：“葫芦里是什么药，背来背去劳肩膊，个中如果有仙丹，何不先医自己脚？”诗意颇为讽刺，但从中衍生出的“葫芦里装的什么药”这句民间俗语，却道出了葫芦作为药具的广泛事实。

(责编：李轶群、许晓华)


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