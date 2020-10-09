量力而“游”，才能尽兴而归

不久前，笔者借年假的机会，走了一趟心心念念的西藏阿里南线。从玛旁雍措、珠峰脚下再走到神山冈仁波齐，翡翠般的湖水、皑皑雪山与天际交融，的确让我大饱眼福，被大自然的鬼斧神工深深震撼。

旅途虽然尽兴，却也非毫无烦恼。行程还未过半，我就出现了较严重的高原反应，头疼得厉害，颈椎向上整个后脑勺像是灌了水，稍一动就沉甸甸、晃悠悠，血氧饱和度降到了70。身体不舒服，再美的景色也无力欣赏。接下来几天里，无论走到哪里，手中都多了个便携式氧气瓶，晚上进到县城便到处找诊所吸氧，以求缓解高反。

有些纳闷：同行之人中，我的年纪最小，身体看上去也挺健康，为何高反最重？与几位年长的叔叔阿姨聊过后，大概猜到了原因——自不量力，对自己的身体太过自信，以至于莽撞。

为什么这么说？首先，阿里地区由于平均海拔在4500米以上，素有“世界屋脊之屋脊”之称，对于绝大多数游客来说，进藏后最好先在拉萨等海拔相对较低的城市休整几天。我之前在准备旅行攻略时看到了这一贴士，但没当回事，心想自己大学毕业旅行时也曾到过海拔5000多米的唐古拉山口，当时“足下生风”、毫无不适，这次也不需要调整。于是前一晚从北京飞抵拉萨，第二天就上车奔赴阿里，结果自然是始料未及。

其次，几乎每一条进藏经验中都写明，到达西藏后头几日不要用热水洗头洗澡，防止血液流动加快引起高反，我又充耳不闻，百无禁忌，照洗不误。

最后，由于没想到会出现高反，没有准备相应的药物，路上头疼发生后只能强忍，到达县乡后才寻医问药，实在是狼狈不堪。

回头想想，一趟阿里行原本可以更惬意、更尽兴，但却由于我对自己身体的盲目自信甚至自大，给旅途平添波折。严重的高反甚至会引发脑水肿或肺水肿，想来多少有些后怕。

不光自己，细数新闻报道，每年发生的“驴友被困”事件都不在少数，究其原因，多数也都是由于未做好充足准备工作就任性出发，高估了自己，低估了自然，置生命于险境。

因此，到大自然间畅游，一定要对自然界有足够敬畏，还得了解自己有限的身体素质，对自然环境本身的复杂与多变做好预判，谨慎出游，这样才能优游卒岁，才是平安旅行的题中应有之意。

正像有人说的：“不是所有的背包客都叫驴友，也不是所有的旅行都有美景相随。不该去的地方千万不要去，缺少充足的准备、丰富的经验、可靠的伙伴，‘驴友’‘旅行’还可能变成一场噩梦。”毕竟，每一次出发，都是为了能平平安安回家。