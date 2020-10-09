戴着口罩去蹦迪！2020国庆假期，一场有节制的狂欢

“音乐响起的那一刻，激动得热泪盈眶。”一位参加音乐节的乐迷在微博上这样写到。

在经历了近8个月的暂停后，国内的Livehouse、演唱会、音乐节也恢复了。甚至，往年4-5月集中举办的音乐节还迎来了一波大爆发。据不完全统计，仅10月就有超过30场音乐节。

这让国内的乐迷有了一次报复性狂欢的机会。但与此同时，在疫情防控常态化的大背景之下，这又是一场“有节制的狂欢”。

戴着口罩去蹦迪

哈尔滨、沈阳、北京、石家庄、青岛、上海、南京、长沙、成都、海口……从北到南，这个长假，几乎每个大城市都举办了不止一场音乐节。

不过，今年的音乐节还是因疫情而有所不同。

“音乐节千万场，安全第一条！勤洗手、戴口罩、场内不扎堆，才能更好地观演啊！”以往希望乐迷们“嗨起来”的音乐节组织者纷纷号召“有秩序地观演”。

记者注意到，大多数音乐节都采取了限流的措施，同时要求乐迷佩戴口罩，进场扫描健康码、测量体温，场内准备消毒喷雾等。

疫情之下，口罩成了参加音乐节的必须品。网上不少乐迷互相提醒，去音乐节蹦迪最好多备几个口罩。“安全第一”也成了乐迷们挂在嘴边的一句话。

有乐迷调侃，自己根本就是戴着口罩去音乐节嘶吼，瞬间感觉蹦迪也健康了起来。

有年味的国庆+中秋

音乐节之外，国内很多地方的烟火气也回来了。

“虽戴着口罩，亦不失热闹。”鼓浪屿景区志愿者协会会长董启农7日在朋友圈写下了这样一句话。

和所有身处鼓浪屿景区的人们一样，他见证了疫情对于鼓浪屿这个小岛的影响，也见证了从今年春节时的疫情蔓延到现在疫情防控进入常态化的全过程。

如今，国庆中秋双节期间，鼓浪屿上岛人数接近游客最大承载量的75%，比今年暑假时还要火爆。

虽然景区工作人员、志愿者以及游客都还戴着口罩，但在董启农看来，春节时戛然而止的那份热闹又回来了。

类似地，全国很多景区也迎来了一波报复性旅游。八天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次。

故宫博物院等景区，早在长假开始前，其门票就已经被预订一空了。曾经封城几个月之久的武汉，如今也早已恢复正常：方舱医院变回体育馆，黄鹤楼开放夜间体验……

“年味十足”是这个假期不少人的感受。甚至有人觉得，就回家或出行路上连堵车的感觉都有了春运的感觉。报道显示，9月30日至10月7日，中国铁路连续8天单日旅客发送量超千万人次。

就连国庆档上映的电影也带着一份年味。《姜子牙》《夺冠》《急先锋》……春节时因疫情集体撤档的影片纷纷回归。据灯塔专业版实时数据，截至10月8日21时，国庆档总票房已近40亿元。

有节制的狂欢源于共同的努力

眼见中国已经恢复了往日的喧嚣，一些国外网友投来羡慕的目光。

到9月底，位于美国加州的迪士尼乐园都还未恢复营业。知名的美国科切拉音乐节已无望在年内举行。

有在国外留学的学生告诉记者，受疫情影响，国外很多地方现在仍然关门不许逛，而中国似乎已经成了这场疫情之下“最安全的地方”。

而之所以能成为疫情之下“最安全的地方”，更源于几个月前对疫情的迅速控制。

《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书用这样一句话概括了中国人共同做出的努力——

经过艰苦卓绝的努力，中国付出巨大代价和牺牲，有力扭转了疫情局势，用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果。

时至今日，佩戴口罩，出行扫健康码、测温，景区、影剧院限流75%等防疫措施仍是硬性要求。

唯愿大家在享受有节制的狂欢的同时，也能记得这份成果来之不易。(记者 宋宇晟)