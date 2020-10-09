以花入馔，秋色这样吃更健康

“那时暄气初消，月正圆，蟹正肥，桂花皎洁。”在《秋天的况味》中，林语堂这样描述秋天的意境。秋天果蔬丰盛，美食众多，如何健康地满足口福？广东省中医院内科主任医师胡世云表示，风雅之花，可成佳肴，方法是适度与懂得搭配。而且，赏花赏月加上适度美食，也有利于秋季情志调养，保持神志安宁，收敛神气，以适应秋天“容平”之气。

当秋天的风雅之花成为美食，如何好吃又健康？

以花入馔 秋色可尝

赏月赏花，美食与美景皆不可辜负。金桂飘香，秋天的桂花不仅香气迷人，其实也可入馔。不仅美味，不同食法还有保健养生之作用。

胡世云表示，中医认为，桂花性温，味辛。有温中散寒、暖胃止痛、止咳化痰、清肿散瘀之功效，适用于痰饮喘咳、口臭、筋骨麻木等症。明朝的《本草汇言》中就有关于桂花“散冷气，消瘀血，止肠风血痢。凡患阴寒冷气，瘕疝奔豚，腹内一切冷病，蒸热布裹熨之”的记载。

桂花酒

古人推崇桂花酿酒，因为它不但味美，还有“寿千岁”的功效。

屈原在《九歌·东皇太一》中吟道：“蕙肴蒸兮兰藉，奠桂酒兮椒浆。”桂花酒色泽浅黄，酸甜适口，醇厚柔和，余香长久。

而《本草纲目》中也有记载，桂花能“治百病，养精神，和颜色，为诸药先聘通使，久服轻身不老，面生光华，媚好常如童子”。

桂花冰糖鸡头米

除了酿酒外，桂花还有另一种养生食法，即搭配另一道秋日美味——鸡头米，制作成桂花冰糖鸡头米。具体做法很简单，在水中加入晒干的桂花、冰糖煮沸后，再放入鸡头米熬煮，吃起来口感软糯，清香沁人。

胡世云表示，鸡头米实际上就是芡实，江南水生植物，以苏州产的为上品，每年九月初上市。中医典籍称鸡头米为“婴儿食之不老，老人食之延年”的保健佳品。鸡头米具有益肾固精、健脾止泻、除湿止带的功效。可用于治疗肾气不固的腰膝酸软，遗精滑精，肾元不固之小便不禁或者小儿遗尿；脾虚纳少肠鸣便溏或者湿盛下注，久泻久痢，带下等病证。

另外，将鸡头米磨成粉，用温水调成糊状，再用沸水一冲，又成了一味平补良方，正是《本草纲目》所说“芡实粉粥：固精气，明耳目”。

爱吃火锅？加点它清热添雅兴

“秋阳里采野菊，炒而食之，味道清冽甘甜。”胡世云表示，其实，晋人傅玄在《菊赋》中对菊花的养生功效做了“服之者长寿，食之者通神”的描述。

关于菊花入馔，唐代有以菊花瓣做成的菊花粥、菊花糕、菊花鲜栗羹。如今北京的“菊花鱼球”，广州的“菊花羹”，上海的“菊花百合鱼片”，苏州的“菊花肉丝”“菊花糕团”，安徽的“菊花鸡丝”，杭州的“菊花咕噜肉”等菜肴也是对菊花入馔的极佳诠释。

在一众菊花佳肴中，一味慈禧太后的心头好——菊花火锅最为绝妙。菊花火锅是一道用虾肉、牛柳、猪里脊、鸡肉、白菊花等食材制作的菜品。《御香缥缈录》记载，慈禧太后食用的菊花火锅，源自一种名叫“雪球”的白菊花，用特别宜于煮食的开封白菊花来熬制。每年深秋，慈禧便让御膳房端出小火锅，再将洗净沥干水分的菊花瓣放到银盘里，一齐摆上膳桌。

胡世云提醒，许多人爱吃火锅，菊花有保健养生的功效，如果放在火锅里煮食，既能清热解毒，又添雅兴情调。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 宋莉萍）