孩子食滞食饱，试试独脚金猪横脷汤

广州市中医医院儿科副主任医师陈致雯介绍，独脚金是一味性味平和的清热类中药，同时也是煲汤常用的食材，具有清肝、健脾、消食、消疳积的功效，能治疗热病伤津、消渴羸瘦，多用于小儿疳积，食欲不振。

独脚金猪横脷汤

（两小儿分量）

材料：猪横脷(猪胰) 1条，麦芽25克，谷芽25克，蜜枣2颗，独脚金15克，生姜一片。

做法：

1、猪横脷洗净，切去底部白色肥油，切段，飞水。

2、麦芽、谷芽、独脚金、蜜枣洗净备用。

3、砂锅中注入约两大碗清水，放入全部材料。

4、盖上锅盖，大火煮开后转中小火煮1小时左右即可。

功效：该汤方在老一辈中比较盛行。猪横脷即猪脾，位于猪胃的左侧，背侧靠肾，腹侧靠肝。因为横长在腹部，又似舌头样﹙广州人把舌称为脷﹚，故称为猪横脷。猪横脷含消化酶，有健脾胃、助消化、养肺润燥、去肝火的功效；独脚金和猪横脷两者结合，功效大为增加。在小儿食欲不振、脾气暴躁、睡眠欠佳的时候，各位妈妈不妨煲来一试。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）