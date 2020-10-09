仲秋，饮食“三宜八忌”须牢记

秋季正是适宜进补的季节。中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科主任陈超刚教授指出，为了弥补夏季出汗和身体活动所消耗的营养，在秋季可适当进补，但不可大补，否则可能适得其反。随意大口吃肉、盲目进补，对于本就喜好“大鱼大肉”，或是体重超重、有慢性病的人群来说，很可能进补未果却引“火”烧身。秋季饮食有不少需要留意的要点，其中“三宜八忌”尤须注意。

宜

清淡膳食

烹调食物时，遵循“少油、少盐”的原则，可减少发生高血脂、高血压和肥胖的风险。烹调以蒸、炖、煮为优，其次是炒，避免油炸食品。还应该控制甜食。

常吃蔬果

中医食疗认为秋季应“减辛增酸”。“辛”是指辛辣刺激性食物，应该严格控制，而“酸”是指各类含有酸性成分的水果，包括苹果、梨、石榴、芒果、柚子、葡萄、杨桃、山楂等。如果有条件，可以选择当季自然生长或成熟的蔬果，例如苦瓜、莲藕、柿子、秋梨、番茄等。传统食疗推荐红枣炖梨、甘蔗白藕汁、百合粥等，可养阴清热、润燥止渴、清心安神等。

多喝水

秋天空气相对干燥，需要多喝水以及多吃水分含量较高的蔬果，例如雪梨、瓜类蔬菜。每日饮水量在1500-1700毫升，南方秋季温度仍然较高，饮水量在1800毫升或以上为宜。以温热的白开水为佳，其次是清淡茶水和各类纯净卫生的商业饮用水，尽量避免饮用各类饮料。

忌

吃油腻和重口味食物

秋天普遍比较干燥，应减少油腻和辛辣食物的摄入，特别是要控制麻辣火锅，以免加重秋燥。油腻煎炸的食物不易消化，积聚在胃中，加重体内积滞，不利于润燥，有可能会诱发慢性呼吸系统疾病复发或加重。

暴饮暴食

暴饮暴食使胃肠负担加重，功能紊乱，特别是秋季昼夜温差较大，腹部着凉后容易引起胃肠道疾病。暴饮暴食还会增加胰腺炎发病风险以及基础病发作，应特别留意。

在打火锅时只吃肉

在秋季吃火锅时，天气干燥，吃火锅的时候，肉类食物与蔬菜应交替进食，而不是先将肉类扫光，最后才吃菜。肉类和蔬菜交叉着吃不仅不容易感到过分油腻，还可以帮助控制肉类的总量摄入，不然光吃肉很可能一下就吃了许多盘。

贪吃生冷食品

许多人在秋季仍沿袭夏季贪吃生冷食品的习惯，殊不知，由于夏季炎热的影响，秋季肠胃变得比较敏感，如果生冷食品一次摄入较多，势必造成对肠胃刺激大，可能引起肠胃不适，特别对于许多胃病的患者而言尤其要注意。还应注意食品的卫生，食物煮熟煮透才能进食，把住“病从口入”关。

盲目控制饮食

为了保持身材，避免冬天“攒膘”，有的女性选择在秋季严格控制饮食，却造成贫血、月经失调和肠胃疾病、抵抗力下降等健康问题。人体所需营养物质应全面而均衡，需通过丰富的多种多样的食物提供，不能顾此失彼。控制饮食不是保持身材的全部要素，还应该有适当的运动，这样一方面保持了足够营养的摄入，一方面还增加体力和抵抗力。

盲目进补

有的人只吃进补的食物，挑食偏食，反而不吃许多营养价值高的食物，导致某些营养素摄入不足。无论是过去还是现在的养生和进补，都注重个体健康状况来选择适宜的食物，然而，需要注意的是，现代医学与传统医学在判别健康状况上是有一定差异的，故不能一如既往地按照传统食疗方法照抄照搬进补方式。

盲目吃蟹

螃蟹并非人人适宜。有过敏史的人忌吃蟹，胆囊炎和痛风患者急性发作期间不宜吃螃蟹，患有冠心病、动脉硬化、高血脂的人应忌食蟹黄，脾胃虚寒者尤应注意避免吃过多。

蟹的烹调也有讲究。首先，蟹要洗净，蟹体附着或体内有大量细菌和污泥，如果不处理干净，这些病菌和污泥中的寄生虫就可能带至体内。其次，螃蟹最好蒸着吃。因为用水煮螃蟹会使螃蟹中的美味和营养成分扩散到水中，从而破坏了螃蟹的鲜美风味和营养价值。

多食月饼

月饼的主要成分是面粉、白糖、油脂和配料，热量非常高。市场上的“无糖月饼”仅仅是指月饼中不含蔗糖，而加入糖醇等代糖，进食后不会立即引起血糖的升高。但是月饼本身含有大量淀粉，在人体内最终还是会转化为葡萄糖，导致血糖增高，而且摄入过多，同样会引起能量和脂肪的超标。即使是健康人群，“无糖月饼”也不能无限量地进食，若是高血糖、高血脂、高血压的“三高”人群，更应浅尝辄止，并适当减少当天主食和油脂的进食量。

月饼建议食用量为普通成人每天不宜超过半个，“三高”人群、老人、小孩不宜超过1/4个，而且尽量避免同高脂肪、高能量的食物同时进食，以免加重胃肠负担，诱发急性胃肠炎、急性胰腺炎等疾病。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄睿 张阳）