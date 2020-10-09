“无健康码通道”诠释城市善意和温暖

近日，有网友在微博晒出一张拍摄于江苏无锡火车站的照片，配文只有3个字+2个标点符号：“无锡。善……”没想到获得了19万次点赞。照片显示，无锡火车站为使用老人机、手机没电、无微信、无手机、不会操作等无法出示健康码的旅客开通“无健康码通道”。发帖网友表示，这是她第一次来无锡，就被这座城市的善举打动。

一项贴心、细心和人性化的举措，以低成本的方式，让一座城市得到了高回报的形象传播。做到了别人没有想到或者别人想到了却没有做到的事情，无锡的“无健康码通道”在切实地裨益了那些需要帮助的人们的同时，也提升了老百姓对这座城市的喜爱与认同；尊重和善待那些被遗忘的人，为小众需求提供出口，“无健康码通道”善莫大焉。

现代化进程的滚滚车轮，在带给我们巨大福利的同时，它卷起的灰尘也遮掩了一些弱势者的身影，它隆隆的声响也覆盖了一些弱势者的叹息。不少“慢了一拍”的老年人，不会使用智能手机，然而，在一个流动的时代里，他们也有出行的需要，不能提供健康码的他们，又该去哪里寻求社会支持？

哪怕是深受互联网影响的年轻人，也同样有难以出示健康码的尴尬时刻。手机没电也好，手机不慎丢失或者忘记携带了也罢，处于困境的他们，同样需要“温柔相待”。正视不能提供健康码群体的利益诉求，想方设法为他们排忧解难，“无健康码通道”见证了公共服务的品质与成色。

在一个区分性的认识里，那些不能提供健康码的群体，自己的问题要自己想方设法去解决；“无健康码通道”则实现了换位思考、体谅和成全他人，真正做到了“想乘客所想，急乘客所急”，宁可给自身添麻烦，也要给老百姓减负担；公共服务理念的转变，让每一个从“无健康码通道”路过的人们，都感受到了一座城市的善意和温暖。

好风景不仅在于自然风光，也在于精神之美和人文之美。正如网友所说“许多城市花巨资做城市宣传，不如把细节做好”。实际上，在郑州、福州、西安、青岛等地，也有“无健康码通道”或者类似的举措。对于火车站、地铁、机场等方面而言，设置“无健康码通道”难免会增加运营成本，然而，这样做的社会效益却难以用财富来进行衡量。无锡火车站用一句“无健康码由此进入”的提示，产生了无声的符号互动效果，赢得了巨大的声誉和口碑，“无健康码通道”的投入显然是值得的。

千姿百态的社会流动，让每一个在外行走的人，都渴望得到他人的温柔相待。通过公共服务的精细化、人性化来提升老百姓的获得感与幸福感，通过细节彰显境界，一个城市就会在老百姓心中更有位置、更有分量。只有懂得对弱势群体和特殊情形进行“温柔相待”，城市才会更有温度、更有希望。

（杨朝清）