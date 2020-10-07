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全家老小都有“家庭医生”

2020年10月07日09:24 来源：北京日报

“上次打疫苗时我就给孩子签了约，一直以为家庭医生就是面向老人的，没想到孩子也能签约，可帮了我大忙了！”丰台区铁营社区卫生服务中心保健科留观室里，丛明丽带着刚打完疫苗的儿子小博轩正在休息，她说：“我的甲状腺问题通过家医约了中日友好医院的远程会诊，家里老人通过家医享受了送药上门，我们全家老小都有了家庭医生！”

诊疗模式的改变源于丰台区智慧家医服务范围不断拓展。丛明丽家住丰台区东铁匠营街道四方景园社区，签约家庭医生没多久，就体会到了方便。

“孩子突然开始咳嗽，以为是感冒，疫情期间又不敢上医院，看着孩子的咳嗽越来越严重，我就想起了签约的家庭医生。”丛明丽告诉记者，她在线上向家医求助，大夫通过视频对孩子进行了面诊，初步判断咳嗽是因为积食引起的，建议到院做小儿推拿治疗。积食还能引起咳嗽？抱着试试看的心态，丛明丽在线上和家庭医生预约挂了号，没想到通过几次推拿孩子咳嗽的症状好了，还变得爱吃饭了。

在留观室，小博轩看到了他的家庭医生王晓丽大夫。王大夫坐到他身边，一边拿起孩子的小手给他推拿，一边和丛明丽聊起了孩子的情况，教给丛明丽简单的居家推拿手法。

另一边，刘女士带着双胞胎女儿圆圆、满满正在等候打疫苗，利用等候的空当儿她也给孩子们签约了家庭医生，她说：“以前不知道社区就有这样全面的服务，这次签约了，还能随时和大夫咨询，预约孩子的诊疗，太方便了！”

“以前智慧家医的关注点确实比较集中在老人和慢病患者，今年因为疫情防控的特殊要求，为儿童签约可以减少聚集，得到更充分的医疗服务和健康指导。”铁营社区卫生服务中心主任赵海燕介绍说。留观室进行了改造，通过投影播放动画片，设置绘本角，分散孩子们在疫苗注射后留观期的注意力，另外就是中医特色服务包，免费为儿童提供推拿服务，在完成计划免疫服务外提供更多的母婴保健服务。这些措施得到了家长的积极响应，从今年4月10日启动儿童家长家医签约活动至今，已经有近4000名儿童签约。

“智慧家医”是丰台区目前正在全区全面推广的诊疗服务模式，包括智慧诊疗、智慧服务、智慧APP、智慧上门、智慧绩效，这五个方面涵盖了社区医疗中居民的诊前、诊中、诊后、诊疗系统的信息化建设等多个方面。丰台区卫生健康委相关负责人介绍说，以前的服务模式都是患者找医生，“智慧家医”为居民提供了一种全新的就医体验，居民拥有了自己的专属“家庭医生”，患者诊疗时预约自己的“家庭医生”，建立起固定的医患服务关系，又减少等候时间。除此之外，医生还能主动管理居民的健康，比如发布健康教育知识、进行一对一咨询交流、进行服务满意度回访，使患者仿佛有了一位医生朋友。

今年上半年，丰台区“家庭医生”签约新增28.71万，重点人群签约率达94.81%，仅今年1月至7月就为签约人群提供服务671万余人次。经过不断地拓展服务范围，目前居民已经可以在身边家医APP上为老人、儿童等不方便使用手机的家属签约进行托管服务，还能查询个人健康档案、门诊记录、体检记录、检验结果，进行健康自测等等。尤其是疫情期间，智慧家医更是发挥信息化服务优势，开通了远程家医服务，让居民足不出户就享受健康管理服务，为防控工作提供了极大的助力，让社区居民感受到有温度的医疗服务。

(责编：崔元苑、许心怡)


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