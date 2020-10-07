秋高气爽晒被褥 方法和时间有讲究

受访专家：火箭军特色医学中心皮肤病科主任 张继刚

秋高气爽，正是晒被褥的好时候。火箭军特色医学中心皮肤病科主任张继刚表示，如何既杀菌又不破坏被子的面料和保暖性是门“技术活”。棉花被、羽绒被、羊毛被、蚕丝被、纤维被等不同面料和填充物的被子，晒的方法和时间也有不同。

棉花被。容易受潮和滋生螨虫是棉花被的两大缺陷，所以一定要勤晾晒来杀螨除湿。晒棉花被的时间最好选择大晴天，每隔2周在太阳下晾晒，每次晾晒时间在2小时以上，并拍打使其保持蓬松并恢复松软度。太阳落山时就要把被子收起来，否则容易吸收湿气。注意棉花被用久了保暖性变差，使用2~3年后还需要将板结的老棉絮重新弹松，以保证其保暖性。

羽绒被。羽绒吸湿后结块、变质，所以要经常拿到通风处晾晒，并用手或小棍轻轻拍打，使其恢复自然蓬松，避免变质和细菌滋生。羽绒被禁不起烈日暴晒，最好在下午3点过后，阳光变弱时拿出来晒，主要就是为了给它通通风、透透气。更加保险的做法是，在羽绒被上层盖块布，避免阳光直射，以延长使用寿命。

羊毛被。羊毛被需定期晾晒，但不可过于频繁，每次在通风处晾晒1小时即可。注意千万不可暴晒，高温会使羊毛中的油脂发生变化，还会使羊毛成分分解，从而使羊毛失去弹性，失去保暖作用，并且产生异味。储存时只需放在干燥通风处即可，切忌重压。一般羊毛被无需使用防虫剂，最好干洗。

蚕丝被。蚕丝被适合皮肤敏感人群，尤其是刚出生的婴儿使用。但新的蚕丝被会带一股蚕蛹的味道，建议拿到太阳下稍微透气之后再使用。蚕丝被闷久了也容易有味道，需要定期露天散味，每隔2周在阴凉通风处晾2小时，之后用手轻拍以保持蓬松。蚕丝蛋白经阳光强烈照射会分解，失去保暖作用，所以蚕丝被不宜长时间在太阳下暴晒。

纤维被。纤维被就是常说的“七孔被”“九孔被”等。它是人工化学合成的，价格低，不需要特殊养护，定期在太阳下晒去除异味即可。可以每1~2个月翻晒一次，保持蓬松。纤维被可以水洗，要用温和的洗衣液浸泡或肥皂涂抹，异味也可以消除。

晒被子还有一些技巧：1.秋冬季晴天，晒被子最佳时间是上午10点到下午2点，太阳快下山时就要把被子收进来。2.把被子搭在较粗的绳子上，主要晒被子里，下午1点再晒晒被面，收的时候最好拍拍或抖动一下。3.换季时被子在收纳前需要晒一晒，将被罩取下来洗洗。被子叠放时里面放块香皂，既能防虫又能增香，然后再装进收纳袋收起来。4.长时间存放于橱柜中的被子，难免沾染上甲醛等化学物质，用之前一定先在太阳下晒晒，再套上干净的被罩就可以放心用了。（来源：生命时报）