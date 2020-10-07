衰老没那么可怕 锻炼就能获益

受访专家：河南省人民医院老年医学科主任 黄改荣

相比千万年前，近代人类的预期寿命已经翻了一番，于是人们越来越关注衰老问题。面对衰老带来的改变，一些老人不免消极、悲观。近日，美国“今日医学新闻网”刊文，列举了人们对衰老的错误看法。在此基础上，我们邀请河南省人民医院老年医学科主任黄改荣给予解读。

误区1：身体老化不可避免。

身体会随年龄增长而退化，但速度是可以减缓的。世界卫生组织建议,增加身体活动和改善饮食，可有效解决许多增龄带来的问题，包括力量减弱、体脂增加、高血压和骨密度降低等。保持乐观也能减缓年龄增长导致的体质下降。美国一项持续23年、针对中年人的研究发现，对衰老抱有积极看法的老年人，比看法消极的多活7.5年。

黄改荣说，不抵触对抗，坦然、积极应对，适当调整生活方式，是延缓衰老的最佳方式。做好必要防护、健康饮食、保持乐观、培养兴趣爱好、适当打扮，都能让人更年轻。

误区2：人老了，锻炼也没用了。

有些人认为，一旦到了一定年龄，锻炼就没意义了。但根据《神经心理生物学》刊载的研究，保持适度运动可增强肌肉力量、减少脂肪、改善心理健康。142名60~80岁老人在进行42周举重训练后，动态肌肉力量、肌肉大小和功能都有所增加。此外，有充分的证据表明，经常锻炼可降低患痴呆症风险。

黄改荣说，随着人体老化，肌肉量明显减少，预防跌倒和摔伤，平衡能力非常重要。他建议，老人可在保证安全的前提下，进行下蹲锻炼、金鸡独立、坐站平衡练习，太极拳、游泳、骑自行车等也可提升肌肉力量。有慢性病或身体不适的老人，开始新的锻炼前应咨询医生，选择适合的运动方式。

误区3：老年人需要的睡眠本来就少。

睡得晚、醒得早、常午睡、爱打盹儿……年龄增长使身体机能发生变化，打乱了人体的昼夜节律。一些常见病，如骨关节炎、骨质疏松症等会引起不适，影响老人入睡和睡眠时长；老人服用的某些药物，包括支气管扩张剂、皮质类固醇、减充血剂和利尿剂，也会干扰睡眠。因此，老年人往往入睡难，睡眠更加分散。但相应的，老年人比年轻人更能应对睡眠不足。研究发现，睡不好时，老人一系列指标，如抑郁、紧张、愤怒、疲劳等负面情绪比年轻人要少。

黄改荣建议，老人每天尽量保持7小时睡眠。睡眠质量较低时，先针对性地治疗导致睡眠障碍的慢性病；晚上早点睡，睡前清淡饮食、不多喝水，营造安静环境，可提高夜间睡眠质量。

误区4：年龄越大，认知能力越差。

老人总觉得“老糊涂”不可避免，实际上并非如此。患痴呆症的风险随年龄增长而增加，但并不影响所有老年人。统计显示，全球60岁以上人群中，只有5%~8%患有痴呆症。另外，并不是所有经历过认知能力下降的人，都会患上痴呆症。统计显示，美国71岁及以上人群中，22.2%经历过认知能力下降，但这些人中每年患上痴呆症的只占11.7%~20%。

黄改荣表示，控制好糖尿病、高血压等慢性病及其危险因素，如肥胖、吸烟等，保持规律锻炼、健康饮食可大大降低认知能力下降风险。和家人一起打牌、下棋、做益智小游戏等，也有助于预防认知能力下降。（来源：生命时报）