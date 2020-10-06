主讲人：湖南中医药大学第一附属医院主任医师 姚欣艳 □卓 丹

人的一生有1/3时间在睡。俗话说，“宁可食无肉，不可睡不寐”“吃人参不如睡五更”，可见睡眠的重要性。但生活中，并不是每个人都会睡，比如不少人不知道3种觉不能睡。

莫在生气时入睡。中医认为，“喜怒忧思悲恐惊”是人体对外界环境的生理反应，一般不会直接致人生病。但如果情志活动剧烈、过度，并持久不得平静，就必然影响脏腑的气血功能。

常生气是百病之源，生气主要危害在肝。肝主疏泄，喜条达而恶抑郁。犯怒时，会影响肝的疏泄功能，导致肝气郁结，表现出胸膈满闷、两胁胀满；可进一步发展为肝火上炎，表现出目赤肿痛、口苦口干、烦躁易怒。如果生气时入睡，则会导致肝血不足、肝气有余，长期以往，气血运行错乱，可导致睡眠失调，出现失眠；严重情况下，可引起内分泌紊乱，损伤肝脏。

莫在醉酒后入睡。中医认为，酒为温性食物，尤其是“药酒”，可用来治疗风湿类疾病。但长时间、大量饮酒或醉酒会危害健康，尤其“伤肝”，易酒精中毒、诱发酒精性肝硬化，甚至肝癌；还会“伤胃”，导致胃炎、胃出血；诱发心脑血管病。

有人称“少量饮酒有助于睡眠”，这其实是误区。虽然体内酒精浓度在下降过程中会产生镇静作用，确实会诱发睡眠，但同时也严重干扰正常的睡眠节律，中断睡眠的进程，让大脑无法进入深度睡眠，睡醒后疲劳感消除并不明显。

醉酒后，由于酒精刺激胰岛素大量分泌，需警惕酒精性低血糖。这往往比普通低血糖更严重，如果不及时救治，可导致脑水肿、颅内压增高，病死率达10%。此外，人的吞咽反射、动作变迟钝，咽喉部肌肉更松弛，呼吸道更容易阻塞。如果仰卧入睡，呕吐物可能难以吐出，堆积或反流到气管中，发生误吸，轻者出现吸入性肺炎，重者窒息造成严重的大脑缺氧，突发猝死。

莫要黑白颠倒地睡。不少人习惯在周末打乱睡眠节奏，晚上不睡、白天不醒；到了周一，身体就像被“掏空”了。人体的生物钟在一定程度上可调节，但黑白颠倒会对身体产生负面影响。

中医讲究“日出而作，日落而息”，这种“昼夜节律”主要体现在睡眠周期上，最佳睡眠时段是22点到清晨6点。夜间睡眠时，肾上腺皮质激素、生长激素才会分泌。前者在黎明前分泌，促进人体糖类代谢、保障肌肉发育；后者在入睡后产生。即使白天能达到充足睡眠，也不能替代夜间睡眠。

中医认为，人体中十二条经脉对应着十二个时辰，如果把脏腑和十二个时辰的兴衰联系起来，肝胆经在23:00到第二天凌晨3:00最为旺盛，有助于胆储藏、排泄胆汁，以及消化。如果长时间熬夜，肝胆必然受到影响，从而出现一系列亚健康状况，比如易疲劳、免疫力下降、胃肠消化不好、内分泌失调等，还会导致睡眠障碍，并发焦虑、健忘等精神症状。

古人们通过经验总结出“不想短命，莫睡三觉”。为了健康的睡眠，大家一定要调整好自己的心情，保证不熬夜、不酗酒，以更充沛的精力投入到美好的生活工作中。▲