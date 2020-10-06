受访专家：北京大学临床心理中心副主任医师 钱 英

人们常说“父爱如山”，父亲对孩子的成长影响很大，但“缺位”问题常被讨论。我国2017年《0~6岁儿童家庭教养情况调查报告》显示，实际生活中，能做到时常陪伴、表达父爱的父亲只有30%~40%，即十个爸六个不带娃。近日，《中国心理卫生杂志》刊载了一项新研究，进一步分析了儿童青少年心理健康中的父亲参与问题。

“父亲参与”，是指父亲在儿童心理发展过程中的认知、情感、行为投入，是儿童心理健康促进的关键环节。研究作者之一、北京大学临床心理中心副主任医师钱英表示，尽管知道父爱重要，但爸爸带娃相比母亲还是比较少，主要有三方面原因：

1.父亲自身觉悟。有调查发现，父亲受教育程度越高、拥有更积极的人格特征，带娃参与程度就会越高。如果父亲对自身“父亲角色”的认同度高，那么育儿的参与度也会更高，照顾、游戏的行为就越多。这些都意味着，如果父亲本身接纳、重视养育者身份，并且自知有能力照顾好孩子，他们带娃的主动性就更强。

2.不良夫妻关系。研究显示，母亲的观念越开放，父亲参与程度越高，即包容、和谐的夫妻关系有助于爸爸带娃。对3600个家庭随访发现，孩子3岁时，若母亲对父亲带娃有更多的鼓励，可以增加孩子5岁时父亲参与的程度。另外，夫妻的婚姻质量越高，父子互动就越多，关系也越好。相反，门诊常见夫妻关系不和睦的家庭，孩子常常与母亲同盟，与父亲对立，这种让年幼孩子卷入夫妻冲突的家庭，往往不利于他们的心理健康成长。

亲子关系上，父亲参与程度会随着儿童年龄增长有所降低，孩子的年龄、性别、气质也会影响父亲参与。通常，父亲更喜欢跟男孩互动，而较少陪伴内向的男孩或不爱社交的女孩。此外，多子女家庭孩子出生的次序、二胎家庭等因素也影响父亲带娃程度，比如独生子女的父亲参与度要高于非独生子女。

3.社会文化影响。钱英说，对比中外育儿理念，中国父亲经常使用“羞愧”“不爱”的模式育儿，认为带孩子主要还是母亲的责任。传统的“男主外，女主内”观念更不利于父亲参与。还有，在我国，家庭中的男性仍然是家里的经济支柱，工作时间长、出差多、工作地点离家远等，都是导致父亲参与不足的原因。一项对128个家庭，长达23年的随访发现，上一辈刻板的育儿理念如“母亲带娃、父亲挣钱”等会传递给子女，造成有些父亲只顾“赚钱养家”，忘了陪娃带娃。

尽管有诸多原因，但爸爸的功能不能缺。钱英表示，传统观念中，父亲代表阳刚，母亲代表阴柔，父爱如山，母爱似水，这些都在一定程度上说明，父母之爱是不一样的。母亲更趋于感性、安全，呵护孩子的脆弱和敏感；而父亲更理性、冒险，成为力量和勇敢的代表。照顾孩子，父母都应该走心、出力。当个好爸爸，要尽量从孩子一出生就“在场”。例如在孩子儿童期，他们开始喜欢冒险和尝试新事物，父亲要告诉孩子哪些能做，哪些不能做，树立“红线”思维，但爸爸不能特别严厉，否则孩子会特别胆小，也不能过度溺爱，容易让孩子无法无天；到了青春期，爸爸要处理好“在场”与“放手”，不要以家长权威压迫孩子，在需要帮助时，父亲要主动给孩子支持，切忌说风凉话，与孩子争输赢。

钱英强调，父亲参与不是简单的时间和空间上的“时刻陪伴”，而是在心理上让孩子感知到“有父亲做我的后盾”。出差多、工作忙的父亲，不妨多给孩子打打电话，但不要一聊天就问学习，让孩子多讲讲自己的生活，发现孩子的积极面，帮助解决一些情感、人际上的困惑。另外，建议父母建立“合作式育儿”意识，一起带孩子。也要积极改善夫妻关系，促进父亲参与，对其他家庭成员也要强调父亲参与的重要性。社会也要增加父亲参与方面的宣传，促进父亲观念的转变，营造好爸爸带娃的氛围，专业人员如儿科医生、幼儿教师、心理咨询师等，也可帮助促进父亲育儿的意识。▲(本报记者 高 阳)