“小份菜”成“新食尚”

本报记者 刘 畅

国庆假期，四川省泸州市龙马潭区持续推广实践勤俭节约、反对铺张浪费的理念，发动辖区内各餐馆、酒店积极参与，引导市民理性消费、适量点餐，不少餐馆推出的“半份菜”“小份菜”“组合餐”等新式点餐方式，也成为了行业“新食尚”。

在位于龙马潭区的万达广场四楼餐饮区内，随处可见的“光盘行动”宣传资料被摆放在大门口、柜台、餐桌等醒目位置。据万达广场市场部工作人员白连龙介绍，“自开展‘光盘行动’以来，商场内的商家纷纷在店铺内显眼位置布置了与节俭主题相关的宣传展台，商场也在大屏幕上滚动播放‘光盘行动’视频，营造良好的宣传氛围”。

在一家名为蟹恋锅的主题餐厅，入口处玻璃大门上贴着“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的大幅海报，餐馆内的每张桌子上都摆放着“请适量点餐”的消费提示牌，墙上也贴上了“文明用餐”的标语。不仅如此，店内的电视上还不时播放着关于文明用餐的宣传片。

为了践行“光盘行动”，商场内的一些餐厅主动推出“半份菜”“小份菜”。不仅如此，连盘子也变“小”了。

吉布鲁牛排海鲜自助餐厅内的餐盘、杯子有大有小，如果顾客食量较大，取餐时就可以使用较大的盘子，反之则使用较小的盘子。

“春节期间，我们闭店了。这次假期更像是‘迟来的春节’，不少顾客提前预订，和家人聚餐。点餐时，我们店的服务员会优先推荐顾客点‘半份菜’‘小份菜’，这样顾客在享受实惠的同时又不用担心因为吃不完而浪费。”守柴炉烤鸭店负责人彭露介绍，“我们还对愿意打包的顾客提供优惠服务，免收或少收打包费，鼓励大家树立文明用餐的新理念。”

“能吃多少就拿多少。”10月2日中午，市民陆潇带着女儿在商场内一家自助餐厅用餐，她一边拿取食物，一边给女儿指着宣传标语念着：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”陆潇说，以往自己在自助餐厅用餐，会先把自己爱吃的都拿一遍，但现在更注意不铺张、不浪费，不管是在家里还是外面用餐都尽量不剩食物。她希望通过言传身教影响孩子，“父母是最好的老师，我希望通过自己的言行让孩子懂得珍惜每餐饭，节约每粒粮”。

珍惜每一粒粮食

本报记者 孙潜彤

国庆假期，辽宁省沈阳市沈北新区稻梦空间景区成了旅游热门景点。电影《我和我的家乡》第5个故事的拍摄地就选在这里。

10月4日，一拨拨小学生跟着父母一起欣赏上千亩的“稻田画”，并亲身体验水稻的收获过程，孩子们不时发出阵阵惊叹。“收割、脱壳、抛光，从颗粒归仓到入袋封装，一粒稻谷加工成大米要经过至少18道工序。许多孩子第一次知道成熟的水稻是如何变成大米的。”稻梦空间景区负责人赵爱军介绍，在稻田里开辟农事体验课就是让孩子们从小了解种粮的艰辛，知道节约可贵。

“厉行节约、反对浪费”倡议活动在沈阳各个饭店开展起来，不少餐厅都在醒目位置摆放“推广半份菜、准备打包盒”的提示牌，节约粮食从每一餐做起。10月4日中午，沈阳市民唐东升一家在位于浑南区的“七菜馆”举办久违的家庭聚会。唐东升说，这是一次迟到的家庭团聚，孩子春节时被疫情阻隔，不久前终于从国外回来。本想去高档点的大饭店好好庆祝一下，可是孩子觉得“只要家人在一起平平安安就好，家常味道就是最爱”。

“这家菜馆推出的半份菜让我们吃得既实惠又丰盛。盘内剩下不多的菜也都打包带回家了。”唐东升说。

“光盘”理念入人心

本报记者 杨子佩

国庆假期，河南省鹿邑县的大街小巷五星红旗迎风招展，“中国红”成为主色调，“厉行节约 杜绝浪费”的公益广告格外醒目。

10月4日，从外地赶回来的“90后”小伙陈英豪正在鹿邑县明道宫景区游玩。“去年我们在这里参加集体婚礼，感觉特别有纪念意义。”陈英豪挽着妻子张晴的手说，由于疫情春节没有回来，这次既是以故地重游的方式庆祝结婚1周年，也是弥补过年没回家的遗憾。

鹿邑县妇联主席郭艳芳介绍说，为倡导节俭温馨、向上向善的文明新风，鹿邑县从2016年开始每年举办集体婚礼活动，“今年大家报名更踊跃了，共审核通过60对新人”。

“前几天参加了朋友的婚礼，发现婚宴变化很大。”今年参加集体婚礼的新人之一刘永涛说，“原来包桌都是30多个菜，大讲排场，最后剩下半桌子菜。这次朋友的婚宴精选了12道美味又精致的佳肴。因为味道好，菜基本都吃光了，大家的反响也很好。”

不仅在城市，农村婚事习俗也在悄悄发生变化。鹿邑县高集乡王屯村村民王彬和张秋的婚事简约又喜庆，只宴请了5桌至亲好友，每桌标准是200元。喜宴结束后，新郎携新娘穿着婚纱来到村头公园，在亲戚朋友的见证下种上爱情之树。“我们把新人结婚第一天栽树写入村规民约，形成了人人参与家乡生态环境建设的好传统。”村党支部书记王建力介绍说。

各个环节不浪费

本报记者 王金虎 通讯员 秦晓涵

为倡导绿色生活、反对铺张浪费，山东省日照市岚山区积极开展“文明餐桌”“光盘行动”，倡导各餐饮企业设立宣传牌，引导市民转变消费意识，改变行为习惯，养成节约适度、绿色低碳、文明健康的消费方式，营造勤俭节约、文明用餐的良好氛围。

在同庆楼酒店，前台经理李宁表示，酒店开业以来一直倡导“光盘行动”。国庆节期间，前台提倡顾客打包制。

记者在岚山区鲁圣大厦看到，酒店的过道、厨房和用餐房间内，处处张贴着“文明用餐”“光盘行动”等宣传标识，积极引导用餐人员转变消费观念，大力宣传节俭过节的新风尚。“在平时客人点餐的时候，酒店实行大份菜和小份菜，人数少的时候，我们会主动提醒客人点小份菜，这样价格实惠，又避免浪费。”鲁圣大厦酒店营销部经理李业凤介绍。

“这份小凉菜，是酒店送的！”在鲁圣大厦酒店，一份份免费的菜品让人眼前一亮。酒店自身从采购、加工等各环节主动节约每一粒粮食、每一片菜叶，后厨实行严格的节约考核制度，厨师将摘下来的芹菜叶、香菜根以及胡萝卜段等进行腌制，免费为客人提供可口的小凉菜。