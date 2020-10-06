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三名科学家分享2020年诺贝尔生理学或医学奖

2020年10月06日07:18 来源：羊城晚报

　　据新华社电 瑞典卡罗琳医学院5日宣布，将2020年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家哈维·阿尔特、查尔斯·赖斯以及英国科学家迈克尔·霍顿，以表彰他们在发现丙型肝炎病毒方面所做出的贡献。

　　评奖委员会说，今年的获奖者在与血源性肝炎的斗争中做出了“决定性贡献”，而血源性肝炎是可能导致肝硬化和肝癌的全球重大健康问题。他们的开创性发现是鉴定出一种新型病毒，即丙型肝炎病毒。

　　评奖委员会强调，此前对甲型和乙型肝炎病毒的研究已有不少发现，但大多数血源性肝炎病例仍无法解释。丙型肝炎病毒的发现揭示了其他慢性肝炎病例的病因，并使血液检测和研发抗病毒新药成为可能，挽救了数百万人的生命。

　　在三人中，阿尔特最早确认一种未知病毒会导致“非甲型非乙型”的慢性肝炎。霍顿用新方法分离出这种病毒的基因组，随后病毒被命名为丙型肝炎病毒。赖斯则证明，丙型肝炎病毒自身即可导致慢性肝炎，而不需要其他病原体“助力”。

　　阿尔特1935年出生于纽约，现任职于美国国立卫生研究院。霍顿出生于英国，目前任教于加拿大阿尔伯塔大学。赖斯1952年出生于美国加利福尼亚州萨克拉门托，目前任教于纽约洛克菲勒大学。

　　三名科学家将分享1000万瑞典克朗（约合112万美元）奖金。

(责编：许晓华、李轶群)


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