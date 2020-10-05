熬出鲜美鸡汤，盐很关键

鲜美鸡汤总能勾起我们的食欲，让人回味无穷。鸡汤的鲜味来自于其中的呈味物质，比如氨基酸、核苷酸、有机酸、多肽、无机盐以及多达上百种的醛类和醇类物质，其中最关键的是谷氨酸和核苷酸。除此之外，盐是另一个关键成分，它不仅带来咸味，而且和鲜味互相放大，使得风味更加浓郁。因此，炖鸡汤时如何加盐非常关键，这也吸引了许多厨师、厨艺爱好者以及科学研究者的关注。

加多少盐风味更好？云南农业大学杨育才等人根据不同鸡汤的放盐量，分别就色泽、滋味、香气和形态打分。研究使用相同品种的鸡，把鸡肉焯水之后冲洗干净，按照肉水比1∶3的量重新加水，大火煮开，加盐，然后小火慢煮2个小时。最后的结果是：随着盐量的增加，色泽、滋味、香气、形态的得分都相应升高;从鸡汤好喝的角度衡量，加盐2.0%(100克汤里加2克盐)是最佳选择。仪器分析所得到的成分数据，跟这个品尝结果一致。需要提醒大家的是，喝按照这个量加盐的鸡汤时，其他菜一定要少盐，否则很容易钠超标。

何时放盐才好喝？北京工商大学张玉玉等人比较了不加盐、在开始炖之前加盐和炖好之后才加盐三种方式下鸡汤的风味。这项研究炖的是鸡胸肉，加入2.5倍的水，在85℃条件下炖3个小时，加盐量为鸡汤量的1%。结果发现，一开始就加盐的鸡汤中氨基酸含量最高，为2115 毫克/升，而不加盐的鸡汤和煮制后加盐的鸡汤差别不大，分别为2016毫克/升和2021 毫克/升。感官评分显示，炖鸡一开始就加盐的鸡汤得分最高，其次是炖好之后再加盐，完全不加盐的鸡汤得分最低。

需要强调的是，这两项研究都只是以“鸡汤好喝”为目标，并没有考虑加盐以及加盐顺序对鸡肉的影响。简单来说，加盐会让更多的风味物质溶到汤中，这对鸡肉的风味是不利的，盐对于鸡肉纤维的变性熟化也会产生影响。如果要考虑鸡肉的风味口感，那可能就有不同的结论了。

此外，要想熬出鲜美的鸡汤还要注意以下几点：第一，尽量用砂锅;第二，水要一次性加足;第三，不要加太多调料。▲