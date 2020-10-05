新发地“上新” 蔬菜供应恢复往年水平

早晨8时的新发地市场，虽然已经过了一天最忙碌的时候，但市场内依旧是热闹的，交易还在持续。“我们没有节假日！”有市场管理人员和商户的坚守，新发地市场不仅供应量稳定，而且蔬菜水果供应品种也不断“上新”，双节期间蔬菜供应品种就达到251个，恢复了往年的水平，为市民提供了丰富多样的选择。

“把这些都装了，称好重，半个小时就来拉了！”新发地市场蔬菜交易区，圆白菜“大王”陈莉放下手机，招呼着在旁边歇息的伙计。两个伙计立马儿从边上的椅子上起来，利落地爬上敞开着车门的货车。

“以前这20吨的圆白菜得卖到天擦黑儿，现在到天亮就差不多了！”陈莉的两货车圆白菜，只有一个车厢角落里还剩下一些。两个伙计动作熟练地搬过装货的架子，撤下塑料袋，然后开始装圆白菜，一袋儿装满了就拎上地秤称重，动作循环往复。

在新发地市场，不仅蔬菜销售区一片火热，水果销售区里也很是热闹。冰糖桔批发商史连中正把货车车厢最里面的十几箱冰糖桔往车厢门口搬。

“这是湖南东江湖的第一批冰糖桔，刚下树，选的最好的一批果儿赶紧运北京来了！你看大小都差不多呢！”“这是头茬儿的冰糖桔，批发价2.5元每斤，比往年偏高一点儿，但是后续大量上市后价格会下降，卖着好您再来！”史连中一边说着一边给一个客户介绍自己的冰糖桔，很快谈成了一笔5箱桔子的单。

除了批发市场购销两旺外，新发地市场零售网也在持续发力。在9月28日刚刚开业的新发地“来颗桃”生鲜超市西潞园店内，人头攒动，不少居民在这里购物。

店面负责人告诉记者，“来颗桃”是由新发地市场组织商户一起创办的生鲜连锁超市品牌，依托新发地原有的生鲜产业优势，统一采购、统一配送，从而降低进货成本，把质优价廉的蔬菜水果送到居民身边，蔬菜、水果价格普遍能低于周边商超同等品质商品价格10%以上，电商平台还能为周边3公里范围内的居民提供线上下单、送货上门服务。

双节期间新发地市场的77家直营菜店和15家“来颗桃”生鲜超市全部正常营业，为市民提供蔬菜水果供应。

记者还从新发地市场获悉，为了保障双节期间市场供应，新发地市场节前特意给大商户召开了保供动员大会，针对双节期间冷凉蔬菜供应紧缺的问题，市场还协调在全国各地的分市场负责人亲自去产地把北京市场供应紧俏的蔬菜货源组织过来，并不断发展新发地市场周边的中小餐馆、便民市场、菜店等经营者注册成为会员，增加市场活力。

目前新发地市场蔬菜水果供应充足，品种也大幅回升，其中蔬菜品种达到251个，各种特菜基本都已经进场，水果品种也达到219个，虽然节前采购量大增，但是因为供应充足，市场又免除了所有进场费、摊位费等费用降低商户经营成本，蔬菜水果批发价格没有出现上涨情况，一直保持平稳。

（本报记者 孙颖）