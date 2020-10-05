“夺金”汤谱！解决一家老小各种秋燥不适

对于“秋燥”侵扰，不少人以为只是普通干燥或上火，殊不知，“轻敌”往往会为深秋乃至冬天的病症埋下祸根。广东省人民医院中医科副主任医生林举择表示，秋分之后，燥为主气，饮食调理主要围绕“润燥”进行。对于润燥，宜清补，甘润温养。尤其在国庆假期，不提倡大鱼大肉式的大补。饮食宜“减辛增酸”，养肝脾胃为原则，注重阴阳平衡。

林举择为大家推荐一款“夺金”汤谱——以“金银菜”为主的具有清肺滋阴、润燥生津功效的金银菜无花果煲生鱼汤。减轻秋分之后出现的各种“燥证”，一家老少均可饮用。

金银菜无花果煲生鱼汤

材料：新鲜白菜300克，白菜干100克，干品无花果5粒，生鱼1条（约600克），猪瘦肉150克，生姜2片。

制作：各材料清洗干净；鲜白菜择洗干净；白菜干浸泡软后冲洗干净，剪段备用；生鱼宰洗干净后备用；猪瘦肉洗净后切大块飞水；无花果稍浸泡，洗净。生鱼慢火煎至鱼身两面微黄；除新鲜白菜之外的其余材料倒入瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火煮沸后再改文火慢熬1.5小时，之后再把新鲜白菜加进去煲半小时即可。进饮时下盐温服。这是3-4人分量。

功效：金银菜即白菜和白菜干。经过霜打的深秋白菜尤能生津止渴，清肺胃热。而白菜干有通利肠胃、宽胸利膈、清热除燥的功效。两者组合能清热除烦、通利肠胃、养胃生津、利尿通便等。无花果从中医的角度，具有润肺、止咳、醒脾、开胃、清肠、消肿的功效。生鱼主要指的是黑鱼，中医认为，生鱼食性温补，可改善人体气血亏虚的状态，对于脾胃虚弱、气血不足的亚健康人群或病后、产后体弱人士有很好的滋补食疗作用。

林举择表示，无花果有健脾、润肠、利咽、滋阴等作用；生鱼滋润养颜，搭配出本款汤品清补平和，能清肺热、润燥生津、益胃和中。

（羊城晚报记者 林清清）