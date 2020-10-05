专家提醒：预防秋季传染病 注意防护健康出行

秋季是呼吸道传染病的高发时节，国庆、中秋双节长假，又是人们外出游玩的高峰。西安市疾控中心提醒，注意防护、健康出行，预防新冠肺炎、流感、感染性腹泻等疾病。

专家表示，目前境外新冠肺炎疫情持续蔓延，在常态化疫情防控下，我们不能放松警惕，应尽量减少外出活动，做好个人防护和手卫生，做好个人与家庭成员的健康监测。若出现可疑症状，应主动戴上口罩、及时告知社区、就近就医。

流行性感冒是流行性感冒病毒引起的呼吸道传染病，病毒直接从人传播给人。生存于鼻腔或咽喉黏膜上的病毒，因咳嗽、打喷嚏和黏液一同飞散在空气中，侵入别人的鼻腔、咽喉而传染。其预防措施有注意保暖、勤洗手、多通风、少去人多密闭的场所等。而接种流感疫苗是预防流感和减缓流感严重症状的最经济、有效的措施，9月和10月是接种流感疫苗的最佳时期。

秋冬季节，轮状病毒感染和诺如病毒感染高发。轮状病毒感染和诺如病毒感染引起的腹泻均属于自限性疾病，没有特效药物，预防的关键在于搞好个人卫生、食品卫生和饮水卫生。专家提醒，应规范正确洗手方法，用肥皂和流动水至少洗20秒。不要徒手直接接触即食食品；保证高风险食品（如贝类）在进食之前彻底煮熟，备餐各个环节应避免交叉污染；尽量饮用开水，或经卫生学评价合格后的饮用水。养成勤洗手、不喝生水、生熟食物分开、避免交叉污染等健康生活习惯。（记者蔺娟）