热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

西藏林芝优化基层医疗服务

家门口看病 农牧民点赞（走向我们的小康生活）

本报记者  鲜  敢  史鹏飞  马  涌

2020年10月05日07:15 来源：人民网－人民日报

　　吃过午饭，西藏林芝市米林县米瑞乡玉荣增村村民次珍多吉陪着母亲白玛拉珍，来到村卫生室做检查。

　　“血压比前几天降了不少，降压药还是不能断。没时间来的话，可以打电话给我，我给你送过去。”村医卓玛一边收拾仪器，一边嘱咐白玛拉珍。

　　玉荣增村地处雅鲁藏布江峡谷，这里交通不便，过去群众看病求医是个难事。近年来，西藏自治区林芝市加大政策扶持和投入力度，在每个行政村都设立了卫生室并配备2名村医。

　　“基本的诊疗设施设备都有，常备的西药、中成药、藏药配了五六十种。市里和县里还定期组织培训，我现在能看会治的病更多了。”说起来，卓玛颇为自豪。

　　“以前村民看病得去乡里县里，来回一趟少说也得半天一天时间。”次珍多吉说，“现在家门口就能看病，方便得很。”

　　近些年，林芝市着力健全基层医疗服务体系，医疗服务能力得到明显提升。

　　为让群众享受到优质的医疗服务，林芝还大力推进医疗共同体建设。在工布江达县，1家人民医院和9所乡镇卫生院组成医共体，实现人员、财务、医疗业务统一管理，开展县乡两级卫生技术人员结构优化工作，使各乡镇卫生院均拥有了藏医、西医、护理、公卫、药学等专业技术人员。

　　对口支援林芝市的广东省实施“组团式”医疗援藏，也为当地医疗卫生事业发展增添新的动力。

　　工布江达县错高乡卫生院里，便携式心电监护仪屏幕上，清晰地显示着患者白玛占堆的呼吸、心率、血压、体温及心电图形态等信息。这些数据被同步传输到广东省第二人民医院心电图室，经心内科医生分析后开具处方和指导意见，白玛占堆即可在错高乡卫生院药房缴费取药。

　　“互联网医疗，让我们林芝患者也能得到远在广东的专家诊疗。”白玛占堆说，经过一段时间治疗，身体各项指标逐步回到正常范围。

　　在林芝市人民医院，通过广东“组团式”医疗援藏专家、三级医院对口帮扶、柔性援藏人才引进等多种方式，胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治为重点的“五大中心”陆续建成。

　　“18名广东援藏专家以‘师带徒’的方式带教38名本地医护人员，同时选派24名医护骨干赴广东参加3个月至1年的进修学习，并柔性引进广东33名临床业务骨干，着重提升本地医护人员综合医疗救治能力和多专科交叉融合能力，培养‘一专多能’‘多专多能’的临床一线专业能手。”林芝市人民医院院长王晟说。

　　如今，林芝市人民医院已成为三级甲等医院，市妇幼保健院也成功创建二级甲等医院，市藏医院已通过三级乙等医院初审，林芝市所辖7个县区的人民医院也都成为二级乙等医院。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月05日 02 版）
(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn