登山远足遇到危险如何应对？这些急救措施要牢记

随着生活水平的不断提升，人们对生活品质也有了更高追求，在自然环境下进行的体育活动——户外运动，越来越多地被大众接受并喜爱。尤其是在国庆长假期间，很多人都会选择登山、远足等户外运动。

但户外运动带来新鲜感的同时，安全问题也屡见不鲜。因此，了解下列自我急救措施很重要。

遇到自然危险时，应如何面对？

（一）山火

在干燥的天气，山火于较斜的草坡上顺风向上蔓延速度极快，远足者绝不可轻视山火的威力。任何时间都应小心火种，切勿在非指定的烧烤地点或露营地点生营火煮食，注意禁烟标识提示，严禁烟火，平时将烟蒂和火柴等火种完全弄熄才可抛弃于垃圾箱内或带走。

如发现山火，迅速远离火场。谨记山火蔓延速度极难估计，如发现前路山下远处有山火，也不应冒险尝试继续行程，以免被山火所困。

（二）山体塌方

暴雨时或经连日大雨，天然或人工斜坡经渗进大量雨水后，极易引致山泥倾泻，引发山体塌方。如遇山泥倾泻阻路，切勿尝试踏上浮泥前进，应立刻后退，另寻安全小径继续行程或中止行程。

如队友被山泥掩没，切勿随便尝试自行拯救，避免出现更多伤亡，应立刻通知有关部门准备适当工具进行救援。

（三）雷击

雷电通常会击中最高物体的尖端，然后沿着电阻最小的路线传到地面。要避免在天气不稳定时进行远足，雷暴警告生效时更不宜出门。

在户外，应穿着胶底鞋。切勿接触水质或潮湿的物体；切勿站立于山顶上或接近导电性高的物体；树木或桅杆容易被闪电击中，应尽量远离。闪电击中物体之后，电流会经地面传开，因此不要躺在地上，潮湿地面尤其危险。应该蹲着并尽量减少与地面接触的面积。

遇到意外危险时，应如何面对？

（一）受伤

跋山涉水的过程中，踝关节扭伤的事例时有发生。当意外发生后，应立即脱下鞋子，抬起伤脚。如果足部肿胀无法脱鞋，就用剪刀剪开脱掉，用冷水毛巾或冰袋外敷伤部并制动抬高。如果伤部疼痛剧烈，说明有骨折的可能，应及时送医院处理。

（二）迷路

天气不佳或准备不足的情况下，最容易引致迷途。选择有明确路标的山径，出发前制定详细行程计划，都可以减少意外的发生。远足人士应留意当天的天气报告，避免在天气情况不佳时进行远足。谨记携带以下必需物品，例如地图、指南针、水、食物、头灯（手电筒）、雨具、收音机、急救药箱、哨子、手机、记事簿和笔等。

若发生迷路，应利用指南针及地图设法找出所处位置。若不能依原路折回起点，应留在原地等候救援。

（三）蛇咬

远足者应穿着长裤和有高帮的鞋，沿现成小径行走，切勿自行闯路，走草丛和杂树林。

遇蛇时，保持镇定不动，让受惊的蛇尽快逃走。被蛇咬后，除非专业人士，否则不要割开伤口皮肤进行吸吮或洗涤。应让伤者躺下，停止伤处活动，但不要抬高伤处；不可喝酒；不做不必要的活动；如带有蛇药，应尽快内外服用；在可能情况下，用绷带缚扎伤口近心端部位并标记时间，尽快到医院求治。

本文由中国中医科学院眼科医院骨科主任医师朱瑜琪进行科学性把关。