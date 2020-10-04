秋天孩子易感冒 复方药剂需慎用

感冒是小儿的常见病、多发病，尤其是在夏秋季节转换期间，更加容易发病。小儿感冒了怎么办？除了上医院，有些家长为省事省时，会自行给孩子服药。但是，如何给孩子服用感冒药大有讲究。

如今，由于市场上缺少儿童专用感冒药，不少家长选择用成人感冒药替代。但是，在服用药品的剂量上很难把控，有的需减半，还有的只需服用1/4、1/8等；此外，有些感冒药还有针对儿童的慎用和禁用规定。如儿童慎用阿司匹林，3岁以下婴幼儿禁用扑热息痛。因为复方感冒药中往往含有阿司匹林或扑热息痛，而大多数缺乏用药知识的家长是难以识别复方中的“奥妙”。因此，小孩应慎用复方感冒药。

那么，有的家长说，我给孩子服用儿童专用的感冒药不就行了。也不一定行，如果是自行购买的药，即使是儿童专用的，也应该在药师的指导下服用。因为药里面可能也有慎用或禁用的成分。如广告中经常推荐的一种儿童感冒药，也是一种复方感冒药，它的药品说明书里有效成分这一项中标明它不仅含退烧止痛成分对乙酰氨基酚，还含马来酸氯苯那敏等成分。对乙酰氨基酚即扑热息痛的学名，世界卫生组织建议各国3岁以下婴幼儿禁用扑热息痛。

除了复方感冒药可能造成的药品不良反应，有些家长还喜欢给孩子“加塞”感冒药，认为多服一种能提高疗效，其实这是错误的想法，因为联合服药不当容易引起不良的“叠加”效应，即超剂量服用。如“好娃娃”和“优卡丹”，尽管药名不同，但含的有效成分都有对乙酰氨基酚和金刚烷胺，家长把这两种看似不同的复方感冒药同时给孩子服用，实际上是加大了药物剂量，有可能不利于孩子的身体健康。

其实，感冒是一种自限性疾病，打针吃药都不会缩短感冒的病程。因此，在孩子没有发烧或者体温低于38.5℃的情况下，可以采用物理降温的方法，一般有两种方法。一种是洗温水澡，通过洗澡的方式达到全身散热的目的。另一种方法是用温湿的毛巾擦身体。毛巾的温度最好控制在37℃左右，用温湿毛巾擦拭孩子的额头、颈部、腋下和四肢等处，以便起到扩张血管散发体内热量的作用。但不要使用酒精擦拭，酒精容易透过儿童稚嫩的皮肤导致其酒精中毒。

当物理降温效果不明显或者体温在38.5℃以上，应在医生或药师的指导下服用药物，不应自行给孩子服药，更不能自行给孩子服用两种以上的感冒药或加用中药。有的家长认为，西药副作用大，中药是纯天然的，没有副作用。这其实是一种误解，中药副作用小只是相对而言。再说有的中药并非纯天然，可能含有西药成分， 是中西复方感冒药。例如999感冒灵颗粒和维C银翘片，它们的有效成分里面除了中药成分外，还同时含有西药的成分对乙酰氨基酚和马来酸氯苯那敏。如果过量服用或者与其他西药感冒药同时服用，或引起中毒。

文/邬时民