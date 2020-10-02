癌友消化差，怎么补营养

主讲人：湖南省肿瘤医院营养科主治医师 胡 萍

由于心理、疼痛、放化疗等多种因素，很多肿瘤患者往往食欲不振、消化差，在“想吃就吃”和“忌口节食”之间反复徘徊，最终导致不同程度的营养不良。临床上，约有33%~75%的癌症患者有厌食表现，进展期患者高达80%。

营养不良的发生与肿瘤本身有关，肿瘤细胞以“掠夺方式”分解、利用身体的肌肉、脂肪组织、糖原等营养物质，为自身生长提供能量；也与患者的生活质量、活动能力下降、不良反应增加、患病时间长短相关。相对于非消化道肿瘤和早期肿瘤，消化道肿瘤和中晚期肿瘤对机体营养状况的影响更大。食道癌患者的体重下降和营养不良发生率高达80%。出现体重下降的患者，预后较体重稳定者差；营养不良患者，预后明显差于营养良好者。

对于消化差的患者，可采用少量多餐的方式，比如每日6餐。早、中、晚餐以稀饭、馒头、挂面、鸡蛋、鱼肉、鸡肉、豆腐等易消化的食物为主，搭配细软的蔬菜，比如茄子、南瓜、丝瓜、西红柿、芋头等；在上午9点、下午3点、晚上8点进行加餐，比如新鲜牛奶、豆浆、藕粉、营养粉等易消化吸收的食物，也可根据患者喜好自行搭配果蔬汁。为了帮助消化，患者可服用消化酶片、健胃消食片、复合维生素B等药物。但进食中，需谨记“三避免、三不宜”。

“三避免”。呕吐严重者应避免在接受放化疗前2小时内进食；即使进食，避免吃甜食、油炸或油腻食物，食物不要过烫或过凉；患者避免接触任何不喜欢的气味，感到恶心时可尝试深呼吸。

“三不宜”。进食时不宜过多饮水，最好1小时后再饮水；进食速度不宜过快，需充分咀嚼，以便消化食物；饭后2小时内不宜立即平躺，最好坐着休息或散步10~20分钟。

多吃新鲜蔬果。由于化疗，特别使用某些止吐药物后，患者常出现便秘症状，加重恶心及厌食。患者要多吃新鲜蔬果，促进肠蠕动，缓解消化不良、便秘等症状。

多饮水。放化疗期间，要比平时多饮水，保证肾脏功能正常运转，促进药物代谢和排泄。凭患者喜好自由选择白开水、茶、果汁、汤等，也可加入菊花、金银花、枸杞、参须、麦冬、甘草、罗汉果、胖大海等做成凉茶饮用；不要喝含酒精的饮料，避免乙醇与某些药物相互作用，降低疗效或加重病情。每个人饮水量有所不同，判断自己是否喝足水可观察尿量，如果每日尿量不足1500毫升，常表明饮水不够。

治疗期间，患者要保证足够的热量和水分摄入，不能吃太少、太油腻，也不能过分强调饮食清淡、过度忌口。只有均衡膳食，保证良好的营养状况，才有更强的抵抗力，经受住抗肿瘤治疗的考验。▲