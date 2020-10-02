蜂蜜柚子茶，喝进不少糖

近年来，蜂蜜柚子茶受到不少人青睐，尤其到了秋天，许多人会冲上一杯来缓解秋燥，但每天喝，糖可能就超标了。

蜂蜜柚子茶配料表上前三名往往是白砂糖、柚子和果葡糖浆。营养成分表显示，其碳水化合物含量一般在60克/100克以上。以食用说明中推荐量30~35克/次计算，喝一杯蜂蜜柚子茶就会摄入近20克糖。而世界卫生组织建议，成人每天糖的摄入量最好不超过25克。

蜂蜜柚子茶为啥要加这么多糖呢？这要从它的制作工艺谈起。柚子含有以柚皮苷为代表的苦味物质，鲜食或取汁后及时饮用基本感觉不到，但经榨汁、熬煮等工艺后，其苦味尤为明显，于是便需要用糖渍工艺来进行“脱苦”。此外，用果葡糖浆和白砂糖进行配比熬煮，可以增稠，改善外观与口味，达到色泽金黄、果汁黏稠、口感酸甜的效果。需要说明的是，蜂蜜柚子茶并没有传说中的美白祛斑、嫩肤养颜的神奇功效。如果喜欢其口味，偶尔喝没问题，但一定要控制量，以免热量超标。▲