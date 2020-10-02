孕妇不宜、不能隔夜、只能配黄酒……吃蟹禁忌是真是假

秋风起，蟹脚痒。每年到吃螃蟹的季节，与此相关的各种说法便开始在网上流传。那这些说法到底有没有道理呢？

说法1：螃蟹不适合痛风和高尿酸的人吃。基本正确。水产品尿酸含量较高，蟹黄之类的更要小心。所以痛风的人不至于一口都不能吃，但肯定不能贪吃。

说法2：螃蟹“寒凉”，不适合孕妇吃。不一定对。所谓“寒凉”并不是孕妇不能吃的理由。问题在于两方面，一是孕妇是否此前就对螃蟹消化不良，吃了容易产生不适；二是螃蟹是否状态良好，烹调适当。如果烹调不当，螃蟹容易带有致病菌，体弱孕妇要格外小心。两方面问题都没有的话，孕妇吃一只解解馋完全没问题。

说法3：螃蟹不适合消化系统疾病患者吃。有一定道理。日常蛋白质消化不良、胃酸不足、容易腹泻、容易胀气的人，以及正处于过敏状态的人，吃螃蟹是要小心的。有胃炎、肠炎、消化道溃疡、肝胆疾病等问题的人也应当小心，不可贪吃。

说法4：吃螃蟹不能喝啤酒，也不能喝茶，而适合配黄酒或白酒。有一定道理，但要看是什么人。如果有痛风或高尿酸血症的人，什么酒都应当避免。此外，甜饮料会促进内源性尿酸增加，所以配饮料也不妥。消化吸收功能差的人，配绿茶也要小心，因为茶多酚有降低消化酶活性的作用。如果身体很好，消化很好，那么螃蟹配茶或酒，都不会造成麻烦，但记住不要过多。黄酒去腥味，更适合配合螃蟹这种河鲜类的食物，但也不能过多。比如50克左右黄酒（酒精15克以内）已经足以佐餐，又没有超过膳食指南中的酒精限量。姜和醋既可以去腥，又能促进消化液分泌，也有一定抑制微生物的作用，所以自古以来是用它们来配螃蟹。

说法5：螃蟹不能和水果一起吃。这种说法适用于消化能力差、怕冷容易腹泻的人；对体质强壮、消化能力强的人则不适用。部分水果，如柿子等，含有较多的单宁和其他多酚类物质，降低消化酶活性；有机酸和单宁等物质还具有缓冲作用，能使胃酸的作用下降，削弱其活化蛋白酶的作用，降低杀菌能力。到底螃蟹和水果能不能一起吃，要根据自己的消化能力和体质而定。

说法6：不能吃醉螃蟹、生螃蟹、不新鲜的螃蟹。正确。水产品体内有大量微生物存在，而且污染副溶血性弧菌、霍乱弧菌等细菌的比例很高，甚至带有多种寄生虫，必须经过有效的加热杀菌处理才能保证食用安全。

说法7：螃蟹必须现烹现吃，不能吃隔夜的。基本正确，但不绝对。螃蟹富含蛋白质，秋季环境温度还比较高，即便烹调后也极易增殖细菌，所以最好是趁热吃掉，不建议烹调之后放几小时再吃。如果一餐没有吃完，也不必扔掉，但必须及时冷藏，并保证下次彻底加热杀菌后再吃。或者将其做成其他美食，比如将冰箱里的蟹拿出来，取其肉，切碎，在锅中烧沸水，加入鸡汤，用少量芡粉勾薄芡，撒入螃蟹肉，然后搅入打散的鸡蛋液，搅匀立刻关火，加入少量盐，撒入胡椒粉、小葱花，就是非常美味的螃蟹蛋花羹了。用来做成蟹肉炒饭、蟹肉馅包子等充分加热的风味食物也可以。▲