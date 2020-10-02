常做关节操，缓解类风湿

主讲人：广东省中医院风湿免疫科教授 黄闰月

类风湿关节炎是一种慢性全身性疾病，虽然治疗方法很多，但仍属于难治性疾病。不少患者过于依赖某种药物或某种治疗方法，常常休息过多，忽视了关节功能锻炼，反而加重了关节僵硬和畸形，丧失了生活自理或劳动能力。

为了维持和改善关节功能，类风湿患者应在医生指导下进行必要的关节功能锻炼。但并不是任何情况都能进行功能锻炼，应根据自身病情选择合适的运动项目，注意循序渐进，以自身耐受情况为准。

急性炎症期：以药物治疗为主。此时受累关节宜休息，避免活动，但需保持各关节的功能位置，禁止长期过度屈曲，以减少疼痛、避免畸形。

亚急性期：关节外展和内收。亚急性期患者疼痛减轻，应先进行被动按摩、被动运动，比如每个关节做外展、内收、伸屈、内旋、外旋动作，每次重复活动10~15次，每天2~3次。

缓解期：最大程度活动。缓解期，疾病得到控制、无明显症状，患者每次活动关节应尽量达到最大限度。如果肌无力症状无明显减轻，更应强调主动运动为主，进一步刺激肌肉，但运动量要适宜。功能锻炼时避免关节长期保持一个动作及过度体力消耗。

在此，为大家推荐7个针对性锻炼动作：

1.局部按摩。功能锻炼前，对肢体病变部位及周围软组织进行局部按摩，时间为1~2分钟。

2.肩关节功能锻炼。向前伸展双手，保持5~10秒；向上举起，双臂与地面呈垂直状态，保持5~10秒；双手自然垂直，使得肩部与双臂在同一直线，保持5~10秒；向前合拢双手，恢复双手向前平伸状态，上述动作重复10次，每天2次。

3.肘关节功能训练。向前伸直双臂，掌心向上，交替屈曲双肘关节，活动范围达最大功能活动度，进行3~5分钟，每天2 次。

4.腕关节运动训练。按顺时针、逆时针缓慢旋转腕关节各5圈，每次3~5分钟，每天2次。

5.手指关节训练。根据远端指间关节-近端指间关节-掌指关节顺序，在关节活动度范围进行屈曲训练。

6.颈关节。反复用力做颈部的前屈、后伸活动，向左、向右屈头颈及左右旋转运动，每天早、中、晚各1次，每次5~30次。

7.受累关节训练。取平卧位，通过被动或主动屈伸受累关节进行抗阻训练，每次3~5分钟，每天2次。患者也可坐于床缘，双腿自然下垂，双足悬空做“钟摆”运动，每次3~5分钟，每天2次。

除药物、外科治疗和心理康复治疗外，功能锻炼是保存和恢复关节功能的重要手段。切不可因为锻炼时的轻度不适或疼痛而放弃。▲