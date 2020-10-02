儿童打呼噜比成人危害大：影响容貌、阻碍长高、诱发慢病

日常生活中，不少家长发现孩子晚上会打呼噜，认为是睡得香，根本没有往“这可能是一种疾病”的方面想，导致错过最佳治疗时机。

打鼾是鼻咽部气道狭窄所导致。那么，引起鼻咽部狭窄的原因有哪些？1.腺样体肥大：腺样体位于鼻腔后部，反复炎症刺激就会造成病理性增生肥大，腺样体肥大阻塞了一部分鼻咽部呼吸道，只有张着嘴才能感觉呼吸顺畅。由于张口呼吸时震动咽腔的悬雍垂，所以就出现了打鼾。2.扁桃体肿大：扁桃体肥大可引起咽喉部狭窄，导致打鼾、张口呼吸甚至呼吸暂停的现象。3.儿童肥胖：营养过剩导致儿童肥胖，舌体肥大、舌后坠，容易引起口咽部位阻塞而打鼾。打鼾对孩子的健康影响体现在方方面面：

造成呼吸不畅、憋气、窒息，还会因血氧不足导致白天精神萎靡、注意力不集中、学习成绩下降，影响性格形成。

儿童打鼾时由于鼻咽部阻塞，张口呼吸，上下牙齿咬合不正常，久而久之形成腺样体面容，使得面部容貌发生变化。

睡眠质量下降，势必使生长激素释放减少，影响骨骼发育，造成身材矮小。

有些儿童还会出现睡眠呼吸暂停情况，美国一项最新研究发现，儿童睡眠呼吸暂停增加了成年后发生高血压、糖尿病的风险。因为，呼吸暂停后血氧降低易引起血管收缩，造成高血压等心血管系统疾病。同时，还会引起垂体内分泌功能紊乱，诱发糖尿病等内分泌系统疾病。

孩子打鼾原因不同，治疗也不一样。日常生活中，可通过几个物理方法缓解。

1.睡觉时让孩子采取侧卧位，侧卧位可防止舌根部后坠，减轻上气道阻塞程度，减轻打鼾及呼吸暂停现象。

2.选择合适枕头，打鼾的小孩要选择不软不硬的枕头，太软的枕头易使颈部失去支撑，导致呼吸不畅。

3.肥胖引起的打鼾，需要尽早减肥，减肥可缩小气道阻塞程度，体重减轻3~5公斤就能有效控制打鼾。

4.增强抵抗力，减少各种急慢性呼吸道传染病发生，避免炎症引起的上呼吸道阻塞。

通常情况下，儿童打鼾多是腺样体和扁桃体肥大引起，手术摘除是最有效的方法，有效率达90%。需要提醒的是，儿童打呼噜比成人危害大，如果平时孩子有打呼噜现象，同时伴有睡眠憋气、张口呼吸、睡眠不安、白天嗜睡、注意力缺陷或多动等表现，家长要及早就医，由医生判断，早诊断早治疗，避免打鼾引起的一系列并发症。▲