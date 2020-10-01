新氧医疗业务副总裁：视频面诊改变传统获客模式

9月27日，由上海交通大学医学院附属第九人民医院主办的第九届上海整形美容论坛暨第十九届上海国际整形美容外科会议（简称“整形科技周”）举行。

会上，新氧医疗业务副总裁刘蓉分享了视频面诊的案例，让与会专家更为直观地感受视频面诊为整个医美行业带来的深刻变化。她介绍，“在5G时代下，越来越多行业的传统经营模式被打破，各行业的发展因此迎来了更多可能。在此背景下，新氧运用5G、AI等技术优势，打造出视频面诊工具，让用户足不出户即可享受医美服务。据新氧数据颜究院数据显示，截止到今年9月，新氧视频面诊功能累计使用次数44万人次，超过3000名医生通过视频面诊功能实现远程服务。与此同时，新氧还通过单日百万曝光的首页重要入口、医生个人主页最显著发起按钮、新氧魔镜植入面诊入口等资源倾斜，进而促使视频面诊全面触达意向客户。”

“视频面诊具体是做什么事情？对医生而言，就是随身诊室，它是更便捷的沟通方式，可以和患者随时随地沟通。” 刘蓉认为，线上接诊和线下接诊的唯一差别在于数据化，数据化程度高，医生就可以更好、更有效地管理自己的数据。为最大程度帮助医生实现有效获客，新氧还专门为平台医生搭建了全流程BI智能工作台。在BI智能工作台，医生可以看到收益、面诊时长和好评率，并随时调节和调控自己的工作状态。

新氧科技董事长兼CEO金星表示，“视频面诊这样的产品，能够为医生与求美者建立更灵活、更具互动性的沟通渠道，还能帮助医生更好利用碎片时间更好展示自己，有利于医生IP的建立。”