北京发布假期疫情防控提示 学校师生坚持非必要不离京

国庆中秋假期期间，北京不接受14天内来自国内中高风险地区人员、入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。北京教育系统师生员工坚持非必要不离京，确需离京的，严格履行报备程序，并做好每日健康监测，及时报告异常情况。建议不要前往疫情仍严重的境外国家或地区。

新京报讯 昨日，北京召开疫情防控第167场新闻发布会。北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，两节假期期间，各级各类学校坚持现有防控措施不变，北京教育系统师生员工坚持非必要不离京，确需离京的，严格履行报备程序，并做好每日健康监测，及时报告异常情况。

酒店、宾馆落实入住人员健康监测制度

北京不接受14天内来自国内中高风险地区人员、入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。暂不恢复出入境旅游业务。酒店、宾馆落实入住人员健康监测制度。

北京市疾控中心副主任刘晓峰建议不要前往疫情仍严重的境外国家或地区。如果必须出境，务必提前查询世界卫生组织网站、海关总署网站或目的地国家的官方网站，了解目的地疫情风险状况和应急响应级别以及防控要求，以便做好各项准备。

北京市文旅局一级巡视员周卫民表示，北京不开展赴京外中高风险地区的团队旅游及“机票+酒店”业务，不开展赴京外汛情严重区域的团队旅游业务。出入境旅游业务暂不恢复。

景区、民宿等非预约不前往

北京的很多场所都要按照75%限流。比如公园、旅游景区、演出场所、娱乐场所、电影院等。

高小俊表示，市、区两级图书馆、博物馆等室内公共场所按照防控指引要求做好接待服务，落实分时段预约限流等措施，加强会展、演出等分时段预约、有序排队和场内外客流疏导；加强等级旅游景区、商业街、网红打卡地等人流易聚集的区域、点位等高风险点排查。

周卫民提示，市民和游客游览北京公园、景区，入住乡村民宿，进入图书馆或参观博物馆、美术馆需提前预约，未预约、勿前往。

他表示，北京不接受14天内来自国内中高风险地区人员和入境人员入住酒店和乡村民宿或进入公园、景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需“健康宝”显示未见异常。

用餐时使用公勺公筷，采用分餐制

刘晓峰表示，假期期间，进入公共场所要遵守防控规定和验码、测温、登记等要求。

他建议市民准备必要的口罩、手消毒剂等防护用品。不建议较多人群聚餐聚会。用餐时使用公勺公筷，采用分餐制。不能确定周围人员或环境风险时，应佩戴口罩。旅行过程中注意个人卫生。科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪、与他人保持1米以上社交距离等个人防护。如果无法及时洗手，应用免洗手消毒剂清洁双手。

高小俊表示，两节假期期间，北京将加强进京物流通道联防联控，全面监测冷链食品运输企业、人员、车辆，从严排查管控风险货物。

北京市市场监督管理局副局长陈言楷称，将加快推进“北京市冷链食品追溯平台”应用，按要求对相关从业人员、环境、冷链食品开展核酸抽样检测，及时发现疫情风险。

- 释义

旅游中会遇无症状感染者？

●吴尊友：可能性基本不存在

双节旅游是否会碰到无症状感染者？中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，无症状感染者不会无缘无故地从天而降，一定是近期近距离接触感染了新冠病毒的人，或者接触了病毒污染的物体表面。病毒在湿冷环境下会长时间存活，比如实验室常用液氮保存病毒，但是常温下会很快灭活，冬天会存活长一些。人体免疫系统会在2-4周将病毒完全清除，病毒只有在被免疫系统消灭之前，才会在人群中传播。

“现在北京或者国内，长时间没有确诊病例，室外环境是没有病毒的。对于青岛的无症状感染者，很多人担心旅游时会碰到无症状感染者。其实，青岛是汲取北京和大连经验，形成了管理检测冷冻食品储存运输的规范，对从业人员每周进行一次核酸检测，只要出现就消灭在萌芽中。可以说，青岛给冷冻食品的管理作出了典范。”吴尊友说，对于冷冻食品可能造成的污染，已经控制在极低水平。所以说，两节旅游碰到无症状感染者的可能性极低，基本上不存在。

假期可否去青岛、瑞丽旅游？

●吴尊友：风险低无隔离必要，没有任何限制

近期青岛、瑞丽出现病毒感染人员，两节假期是否可以去青岛、瑞丽？吴尊友这样解释，“我们专家参与青岛和瑞丽的疫情调查，回工作单位后，都没有要求隔离。因为我们评估，这些地方的风险极低，没有必要做隔离。所以，国内旅游目的地的选择，没有任何限制。”

吴尊友说，常态化防控，有两层含义，在日常工作中，防控是正常现场。即使出现疫情，我国已经积累了9个月的经验，也会很快控制。

他对于旅行提出了一些建议。比如，随时了解疫情的信息，了解目的地对于疫情防控的要求，了解有关部门的规定。做好防护的准备和落实，准备好足够的口罩、免洗消毒液，乘坐公共交通工具，对于非同行人员接触，一定要戴口罩；接触公共物品表面，一定要用免洗洗手液洗手。如果旅行途中有症状，要考虑终止旅行，就地就医。如果回来两周内有症状，也要及时就医，向医生说明情况。

新冠、流感风险叠加怎么办？

●高小俊：免费流感疫苗接种将于10月中旬启动

高小俊介绍，新冠病毒和流感病毒秋冬有叠加流行的风险，为做好防控工作，北京市将强化人员管理、医疗防护物资储备、早期监测预警等八个方面措施。他用几个重点数字透露了北京市防控的准备情况。

目前，北京市具备核酸检测能力的机构已经达到229家，每天检测能力达到52万份。各区疾控中心和三甲综合医院要持续提升核酸检测能力。同时，北京市已经组建了3600人的流调队伍，已经形成了梯次配置和人员储备，强化和提高流行病学规范调查能力和效率，真正做到应调尽调、应隔尽隔。

据他介绍，全市已于9月25日启动自费流感疫苗接种，免费流感疫苗接种将于10月中旬启动。

高小俊说，因疫情防控需要，今年疫苗接种工作全部实施预约接种，为方便市民接种，北京市在医疗卫生机构中设立了446家免费流感疫苗接种点和480家自费流感疫苗接种点，北京市卫生健康委制作发布了疫苗接种点导航电子地图，市民可就近选择预约接种。今年北京市采购免费流感疫苗较2019年增加了21%，自费疫苗采购量是去年接种人数的2.1倍，目前疫苗供应充足，截至9月28日，全市累计接种4.9万剂次。(新京报记者 李玉坤)