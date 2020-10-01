防控秋季疫情：多地迎专项督查 发现了不少问题

防控秋季疫情 多地迎来专项督查

加强医疗机构院感防控 落实“外防输入、内防反弹”措施

近日，北京青年报记者注意到，有多省份近期已经陆续迎来了国务院联防联控机制秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查组。

“当前疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，秋冬季新冠肺炎和流感等呼吸道疾病交织叠加，防控任务艰巨”，今年9月18日，国务院联防联控机制2020年秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查工作动员培训会在京召开。

国家卫生健康委主任马晓伟提到，经中央领导同志批准，按照国务院联防联控机制会议部署，9月下旬国务院联防联控机制将对17省(自治区、直辖市)开展秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查。

举措

落实防控措施 防止秋冬季疫情反弹

据北青报记者不完全统计，宁夏、江西、安徽、吉林、广西、山西、甘肃、内蒙古等多省份近期已经陆续迎来了督查组。

据悉，此次专项督查重点督促各地压实“四方责任”、做到“五有三严”，落实“外防输入、内防反弹”各项措施，坚持人物同防、多病共防，强化口岸和食品运输加工等重点环节、学校和社区等重点场所防控措施落实，加强医疗机构院感防控，落实“四早”举措。

同时，在核酸检测、医疗机构救治、集中隔离场所配备、防控物资储备、人员队伍和应急支援等方面做好准备，做到人员到位、设备到位、设施到位、物资到位、能力到位，确保一旦发现聚集性疫情，在5至7天内完成所在地区全员核酸检测，最大程度控制疫情扩散蔓延。

各督查组坚持问题导向，督促各地落实各项防控措施，及时堵漏洞、补短板、强弱项，坚决防止秋冬季疫情反弹。

督查组认为，各省应建立健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制。压实“四方责任”，扎实基层网格，不断强化核酸检测能力，稳步推进秋冬季疫情防范应对准备工作。

风险

防控意识松懈 地方检测能力不足

在工作中，专项督查也发现了不少问题。

比如，在广西的督查组发现，部分地区存在防控意识及自我防护意识松懈的现象，公共卫生专业人员数量不足、能力建设有待加强。地方核酸检测能力仍存在不足，部分医疗单位的发热门诊布局和样本转运流程不合理，基层突发疫情应急工作预案操作性不强。

在辽宁时，督查组建议，进一步有针对性地加强对秋冬季疫情防控的宣传力度，进一步提升民众的防护意识，充实海关边检等监管力量，严防境外疫情输入。

成效

推广“十合一混采” 提高核酸检测效率

与此同时，在不断深入工作中，督查组也发现了不少好的做法。比如在辽宁督查组发现，辽宁在全国率先研发并推广“十合一混采”检测技术，大幅度提高了新冠肺炎核酸检测效率。

特别是建立健全快速反应、指挥有力的省市应急指挥体系，快速检测、大规模筛查的疫情防控体系，快速汇聚资源、支援一线抗疫的互助协作体系，以及快速精准、科学有效救治患者的医疗救治体系，为全国大中城市严防秋冬季疫情反弹提供了辽宁经验。

文/本报记者 孟亚旭 统筹/刘晓雪