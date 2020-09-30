“用心爱心”山东大学第二医院组织心脏知识科普和健康义诊活动

9月29日，在第21个“世界心脏日”之际，山东大学第二医院心内科开展“世界心脏日”系列活动，院长王传新亲自带头，开展系列心脏科普知识宣讲、义诊及心脏康复体验活动。

心血管内科主任鹿庆华主任说，保护心脏，要将日常预防、院内治疗以及出院后的恢复形成闭环。心脏康复，在不同的时间阶段又分为三期。一期是指在院期间的康复，在医师、康复师的指导下给病人进行安全科学的功能评估与指导。二期康复是在一期康复基础上出院后，在门诊、社区医疗场所进行的康复。三期康复是结束二期康复后在家中进行的康复。在互联网时代，建立远程心电系统，可以借助App平台施行远程心电图、心率监测，掌握病人的身体信息，保障训练安全。

“以往，很多人以为只有老年人才会得心血管疾病，其实现在年轻人的发病率在不断攀升，发生猝死的年龄也逐渐年轻化，这与大众对心脏健康知识匮乏有关”，王传新院长说，心血管疾病的一级二级预防意义重大，希望通过义诊患教活动，让老百姓养成健康的生活方式，坚持科学规律的运动，控制心血管危险因素，每个人都达到理想的心血管健康水平。

除了心血管疾病外，高血压也是当今危害国人健康的另一杀手，具有发病率高，潜在危害大的特点。山东大学第二医院大夫徐冬玲强调，一定要注意控制血压，发起减盐运动，建议成年人每日食盐摄入量不超过6克，65岁老年人每日食盐摄入量不超过5克，通过使用定量盐勺、少食咸菜、用其他调味品代替食盐等方式，减少食盐摄入。

88.9%的高血压患者合并一种以上心血管危险因素，健康饮食、戒烟戒酒、适当运动、保持心理平衡，创建健康的生活方式。