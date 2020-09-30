国家医保局：已累计实现跨省异地就医直接结算619万人次

人民网北京9月30日电（董童）在今日举行的介绍政务服务“跨省通办”有关情况的国务院政策例行吹风会上，国家医疗保障局基金监管司司长黄华波表示，一直以来，国家医保局高度重视医保服务事项的跨省办理工作。围绕解决参保群众跨省异地就医过程中的痛点难点问题，2016年启动跨省异地就医住院费用直接结算工作，取得决定性进展。

“目前，跨省异地就医住院费用直接结算工作已经在全国所有统筹地区普遍开展，联网定点医疗机构数量不断增加，跨省异地就医结算系统功能不断完善，结算人次和结算资金稳步上升，参保群众的医疗保障获得感不断提升。截至2020年9月28日，国家平台备案人数711万人，联网定点医疗机构数量35739家，其中二级及以下定点医疗机构32742家。自2017年1月启动以来，累计实现跨省异地就医直接结算619万人次，医疗总费用1497.0亿元，医保基金支付883.6亿元，支付比例59.0%。”他说。

黄华波还表示，9月28日，国家医保局会同财政部印发《关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》，稳步扩大试点地区、扩大定点医药机构覆盖范围和门诊结算范围；为进一步方便参保群众异地就医备案，研发上线了国家异地就医备案小程序，开展国家平台统一备案服务。

他说：“目前，已有19个省份的120个统筹地区上线小程序，参保群众异地就医备案越来越便捷。在此基础上，为进一步简化管理，优化服务，国家医保局还于近期印发了《关于开展自助开通异地就医直接结算服务试点工作的通知》，启动自助开通异地就医直接结算服务试点工作，取代现行备案管理，为参保群众提供更加方便快捷的跨省异地就医结算服务。”

黄华波介绍，按照国务院政务服务工作安排，国家医保局负责的政务服务事项有8项，分别是2020年底前实现1项，即“医保电子凭证申领”；2021年底前实现6项，分别是“基本医疗保险参保信息变更”、“城乡居民基本医疗保险参保登记”、“基本医疗保险关系转移接续”、“异地就医结算备案”、“门诊费用跨省直接结算”、“医保定点医疗机构基础信息变更”；2022年底前实现1项，即“生育保险待遇核定与支付”。

“下一步，国家医保局将进一步完善医保管理政策，加快医疗保障信息系统建设，扎实推进医疗保障政务服务事项‘跨省通办’工作，为广大人民群众提供更加方便、快捷的医疗保障事项“跨省通办”服务。”黄华波说。