2020年“乐冠军公益项目”在京启动

9月30日上午10时，由体操世界冠军范晔发起的“乐冠军公益项目”（以下简称项目）在北京朝阳区乐冠军办公会议室举行。项目由保定范晔体操俱乐部主办，中国青年创业就业基金会裕元创新创业公益基金资助支持，保定市竞秀区教育和体育局，道远课堂、1003POLO、保定市体操运动协会等单位支持。

国家体育总局人力资源开发中心志愿服务管理部主任李立东，中国青年创业就业基金会代表孟省，乐冠军公益项目受资助方保定涞源县第四幼儿园代表王文骏，1003POLO理事薛博中和道远课堂代表薛凯元等嘉宾出席此次项目启动仪式。

据项目发起人范晔介绍，乐冠军公益自2018年发起，已在北京、河北两地推广两年，在多所学校开展快乐体操运动课程、开办多次快乐体操初级裁判培训、捐赠多套快乐体操教具器材。2020年乐冠军公益将会延续前两年的公益活动并进一步深化升级，持续为青少年提供高品质的线上快乐体操课程和线下快乐体操老师培训，借助互联网课程的便捷度，不分地区，让更多城市，包括贫困地区的儿童也能体会到快乐体操运动的快乐。

快乐体操是国家体育总局体操管理中心在2016年推广的，适合儿童学习的快乐运动的项目，项目提倡我运动、我健康、我快乐、我幸福的教学理念，强调教学的科学性，趣味性和健康性。希望孩子们在接触快乐体操的时候，不光有动作技能上的学习，还可以提高自身身体机能，达到身心健康的状态。

据悉，项目已入驻20个幼儿园和小学进行公益宣讲，为5所幼儿园进行器械捐赠，举办四次乐冠军公益快乐体操趣味赛，编排了一套4-6岁儿童快乐体操运动课程，录制了一套16集线上教学视频。