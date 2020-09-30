河南濮阳县村医范继臣：为缓解乡亲的风湿病 研制膏药并获得国家发明专利

编者按：为了贯彻国家“加强乡村医生队伍建设，关心他们的生活与成长，提升他们的医疗技能”的政策，环球网发起“基层（乡村）医生全媒体系列报道”活动，我们将走近遍布全国的乡村医生，用文字、图片、视频全方位记录他们最真实的面貌，挖掘感人故事，展现新时代乡村医生的风采！更多内容请见中国乡村健康最美守护人专题。

提起乡村医生，印象里他们就是看个头疼感冒等小病的全科医生，保证村民“小病不出村”。直到见到河南省濮阳县王称固乡小屯村65岁的村医范继臣，才发现村医照样能“身怀绝技，独步天下”。

上世纪80年代，风湿病困扰着小屯村的村民，不少人关节变形，失去了劳动能力。为了治疗乡亲们的风湿病，范继臣查阅医学古籍、学习经络原理，研制了一款“神奇手足贴”的膏药，不但大大缓解了乡亲们的风湿病之痛，还于2017年获得国家发明专利。

中国有84.2万乡村医生和村卫生员，从范继臣一人可见，我们的村医队伍中不乏“卧虎藏龙”。而村医们共同的精神——坚守，奉献。在范继臣身上体现得淋漓尽致。

每天工作超过12个小时 已坚持45年

早晨7点，小屯村卫生室不足50平米的候诊室就被挤得满满当当，有抱着小孩的妈妈、拄着拐杖的老人、还有些许年轻人……他们都有序地排着队候诊。

“开的药千万要按时吃，不用太担心，问题不大……”一位年轻的母亲抱着7个月大的小孩来就诊，范继臣拿着刚开的药方，细声地给这位母亲嘱咐着注意事项。

范继臣在给小患者看病 摄影/李青云

在不到2小时的时间里，来找范继臣看病的患者已有二三十人。范继臣告诉环球网记者，从早上七点到晚上八点，每天他都要接待超过100个患者，最多时约200个。

“上午来这看病的大多是小孩，主要看儿科，下午来的大多是老年人，主要看慢性病，”范继臣表示，他的专长是用中医辨证治疗各种疑难杂症，还有冠心病等慢性病、风湿病等。

除了令人称赞的服务水平，小屯村卫生室的收费水平也非常让人意外，5元、10元、20元，能用最实惠的治疗方案，范继臣就绝不多收患者一分钱：“我看病从来不收挂号费，西药都是按照国家的标准零差价给患者开。”

遇到经济条件不好的病人，范继臣免费为他们诊治，还给敬老院送医送药、免费义诊，广受村民赞誉。

为了响应国家统一建立居民健康档案的要求，范继臣完成了小屯村一千二百多人的建档工作，有效管理村民的健康。疫情期间，范继臣还承担起了本地居民的体检筛查，外来人口的隔离工作，实现了小屯村零感染的记录。

1990年小屯村获得濮阳县卫生局颁发的文明卫生所奖状 摄影/李青云

范继臣从1975年开始行医，至今已有45年。因工作出色，小屯村卫生室连续14年获得濮阳县卫生局颁发的“先进”奖状，其个人也被濮阳县卫生局评为2012年度“最美乡村医生”。

为治疗乡亲们的风湿病 自己研制手足贴

上世纪七十年代，范继臣是方圆5公里唯一的“赤脚医生”，靠着双脚走街串巷为乡亲们看病，回忆起那时候的看病条件，范继臣感叹，一天看十几个病人，就要走十几里路。当时农村缺医少药，只能用针灸给村民治疗。

当地风湿骨病患者较多，难以医治，一些人关节变形，甚至完全丧失劳动能力。范继臣看在眼里，心里暗暗发誓，一定要解决乡亲们的病痛。为了找出经济实惠又有效的方法治愈乡亲们的风湿病，他翻阅了大量医学古籍、学习经络原理，在1985年研制出了一种外敷膏药。范继臣把它称作“神奇手足贴”。

“当时药材非常难找，我找遍了很多地方才凑齐。第一次是给一个患有风湿性关节炎的10岁小孩用，敷药三次后就基本痊愈了。”范继臣表示，到现在用这款膏药治愈的风湿患者已达两百多例。

38岁小屯村村民陈若宪就是其中的受益者，身患滑膜炎引起的关节腔积液4年，就医无数却无法根治，失去了劳动能力。被这款膏药治好后回归到正常生活，陈若宪非常激动，在今年8月给范继臣送来了锦旗。

2017年11月7日，国家知识产权局为范继臣研制这款药膏配方技术颁发了发明专利证书。如今，这个手足贴的疗效被患者一传十十传百，现在方圆百里的风湿患者都来找范继臣看病。

范继臣正在给患者敷药 摄影/李青云

范继臣有三个子女，都是从事医生职业，大儿子范慧军2005年从河南郑州大学医学院临床医学专业毕业后，被范继臣叫回老家“子承父业”。现在父子俩一起为村民提供中西医结合的医疗服务。

“村民们看病注重效果好，价格低。中医就能有效满足村民们的需求。”范继臣表示，现在最大的愿望就是儿子能继承好自己的中医技术，继续把中医发扬光大。（记者 李青云）