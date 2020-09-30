2020首届国际筋膜学高峰论坛将于11月在深圳举行

9月28日，“2020首届国际筋膜学高峰论坛”新闻发布会在深圳罗湖人民医院举行。记者获悉，该论坛将于11月7-9日在深圳举办，由中华中医药学会、广东省中医药学会、深圳市健康产业发展促进会共同主办，以“融合中西医学 筋膜链接世界”为主题，旨在“传承创新、赋能未来”，推动中国原创的筋膜学在国际国内基础科学研究与临床应用。

启动仪式

当前，新冠病毒疫情在全球蔓延，“中国方案”成为成功“抗疫”的全球典范。“筋膜学”作为世界生命科学领域由中国学者提出的原创性科学理论成果，将为中医药学传承与创新发展，让世界人民了解中医药对人类健康的伟大贡献而发挥积极重要的作用。

深圳大学医学部中医筋膜学发展研究中心主任王军在会上介绍，“筋膜学”是深圳大学研究团队遵循中国古典中医的“整体观”、“系统观”朴素哲学思想指导下，结合中医针灸经络理论，在解剖学基础上，探索人体筋膜实质过程中逐渐形成并发展的创新性医学理论体系。植根于中国传统医学文化的筋膜学突破了中医与西医的界限，既为传统的古典中医经验医学提供现代科学理论的支持，也为现代西医提供了新的医学发展方向。聚合了中国古代文化智慧与现代医学研究成果，架起了中西医融合互通的桥梁。

据了解，目前国际上开展筋膜研究的机构已超过数百家，涉及六十多个国家和地区，相关从业及研究人员超过百万。来自解剖学、中医学、疼痛治疗学、运动康复学、免疫学等数十个不同领域的学者专家，正在有计划展开筋膜学专题的系统化应用研究，学术影响力不断扩大。一个以筋膜学为基础的中西医融合新学科、新产业已初具规模，各种新技术、新方法将不断涌现。

因此，2020首届国际筋膜学高峰论坛组委会将邀请国家卫健委、国家中医药管理局等各级相关部委领导、筋膜学领域国际顶级专家、院士团队、主办地市领导等，就“筋膜学构建中西医融合桥梁”的历史使命、后疫时代的“健康中国”建设、构建基于筋膜学与中医学的社区公共卫生服务体系和乡镇三级医疗服务体系等做主旨演讲并展开深度的交流与探讨。

活动现场图

同时，论坛同期还将颁发“筋膜学特殊贡献人物奖”、“筋膜学创新科技成就奖”，举办高峰圆桌会议、筋膜与太极主题晚宴、签约及成果发布仪式等系列活动。届时，现场将有近千家相关专业院校、医院、大健康行业领域企业共聚论坛，共探合作，共同探索“健康中国”发展战略的新思路、新起点、新价值。 （见圳客户端·深圳新闻网记者 黄芷苑 蔡凯伊）