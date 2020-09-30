皮肤癌在我国虽然患病人数较少，但恶性程度很高，警惕危险因素并做好预防十分必要。近日，美国《预防》杂志总结了皮肤癌的八个潜在风险，需引起注意。

1.严重晒伤。美国黑色素瘤研究基金会称，仅仅晒伤（达到起水泡的程度）一次就会使晚年患上黑色素瘤的风险增加1倍。哈佛大学的一项研究显示，躯干，尤其是背部被严重晒伤更容易发生黑色素瘤。晒伤的损害很难扭转，所以建议通过涂抹防晒霜来预防晒伤。经常使用防晒系数为15或更高的防晒霜，可以将患黑色素瘤的风险降低50%。

2.皮肤白皙。黑色素让皮肤呈现出较深的颜色，肤色越深，黑色素就越多，它能保护人体免受紫外线的伤害。而如果一个人的肤色天生就白皙，就更可能被晒伤，也更容易患皮肤癌。然而，肤色较深的人也不是没有风险，他们患肢端雀斑样痣性黑素瘤的可能性也很大，这种致命的黑素瘤通常出现在手掌或脚底。因此，无论肤色如何，都要采取积极的防晒措施，外出时尽量穿深色的衣服。

3.红色头发。美国波士顿贝斯以色列女执事医疗中心发现，造成红头发的基因突变也会增加患黑色素瘤的风险。红头发的人暴露在紫外线辐射下时，更易激活致癌机制。

4.住在高原。居住地的海拔高度也是风险因素之一。与居住在靠近海平面位置的人相比，住在高山地区的人更易患黑色素瘤。高海拔地区较稀薄的空气无法有效地吸收紫外线，因此其对皮肤的伤害更大。

5.有皮肤癌的家族史。如果一个人的父母或兄弟姐妹患有皮肤癌，那么他得皮肤癌的几率比没有家族史的人高50%。

6.经常乘坐飞机。美国加州大学旧金山分校的皮肤病学家发表在《美国医学协会杂志—皮肤病学》上的研究成果显示，飞行员和乘务员患黑色素瘤的可能性是普通人群的2倍。飞机每升高915米，紫外线辐射强度就增加15%。这就意味着在9000多米的高空（大多数商业飞机的飞行高度），紫外线强度是地面的约2倍。虽然飞机的结构能提供一些保护，但长波紫外线还是能直接穿透窗户。在离开地面之前，涂抹防晒系数至少为30的广谱防晒霜能起到保护作用。

7.经常开车。美国圣路易斯大学医学院的皮肤病学家发现，有约3/4的原位黑色素瘤位于靠近车窗一侧的身体。虽然玻璃有效地阻挡了中波紫外线，但侧窗还是能穿过63%的长波紫外线。一种解决办法就是在车窗玻璃上贴上能阻断紫外线辐射的透明防晒膜。

8.接触某些化学物质。砷暴露与几种癌症有关，包括皮肤癌。它曾经是许多杀虫剂和除草剂的常见成分，并被用于某些木制品。如果你曾经住在冶炼厂附近，或在使用含砷农药的农场工作，那么就要有意识地保护皮肤，预防肿瘤。▲