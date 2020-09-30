民众出游热情渐涨 国庆中秋长假应如何防疫情反弹？

秋冬季是传染病高发季，叠加仍在全球扩散蔓延的新冠肺炎疫情，防控形势严峻。随着中国国庆中秋长假来临，如何安全出游、疫情是否会反弹等问题成为舆论关注的焦点。中国多部门相关负责人和有关专家29日在北京举行的国务院联防联控新闻发布会上对上述问题给予回应。

当前疫情防控形势如何？

数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例数已超过3300万，累计死亡病例数超过100万。

“回顾疫情过去8个多月的变化，从年初以来，疫情全球走向一路上扬。”中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友29日在国务院联防联控新闻发布会上表示，“在没有新的、特别有效的预防措施应用的情况下，未来一段时间，要期望疫情得到很好的控制，估计可能性不大”。

中国国家卫生健康委员会新闻发言人、宣传司副司长米锋称，虽然当前中国疫情得到有效控制，已连续44天无新增本土确诊和疑似病例报告，但新增境外输入确诊病例和无症状感染者持续报告，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。

吴尊友亦强调，多个国家的反弹案例提示，如果防控措施松弛，疫情就会反弹。要珍惜目前取得的防控成果，保持常态化防控的意识，随时根据疫情变化调整防护措施。

长假将至，如何确保民众安心出游？

随着中国国内疫情防控形势好转，民众出游热情渐涨。即将到来的国庆中秋长假，外界对旅游市场复苏期待较高，疫情防控的风险也随之增高。

中国文化和旅游部市场管理司副司长李健指出，针对此种情况文旅部已从多方面开展了工作：例如进一步明确A级旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75%，剧院等演出场所观众不超过座位数的75%。在旅游景区实行限量、预约、错峰管理，持续推进旅游景区的门票预约制度。前期已对游客关注度高、预定量大的两百家景区发出了预警提示。

在交通运输工具的疫情防控方面，中国交通运输部运输服务司副司长李华强表示，交通运输部已督促铁路、公路、水路、民航和城市客运经营者，对车站、港口、机场、公路服务区和交通运输工具进行消毒、通风。各地在车站、港口、机场等场所要求查验健康码，为方便不会使用或没有智能手机的老人、儿童等旅客出行，要求经营者为有需要的旅客提供代查健康码、协助信息填报等服务。

此外，为严防公路口岸的境外疫情输入，李华强指出，交通运输部指导地方交通运输主管部门定期对国际道路货运驾驶员进行核酸检测，组织客运企业将公路口岸入境人员“点对点”接运至隔离点，截至目前，共接运入境人员约4.1万人。

如何做好秋冬季传染病多病共防？

近期，官方发布了2020年版全国流感防控方案。中国国家卫生健康委员会疾控局副局长吴良有指出，流感和新冠肺炎在防控策略和重点措施上有相似之处，此次方案强调了防控工作的统筹部署，同时推进呼吸道传染病多病原联合检测，实现多病共防。

各医疗机构发热门诊发挥好哨卡作用也至关重要。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强透露，国家此前专拨了资金针对县级医院的发热门诊进行改造升级，同时要求各地规范发热门诊建设，包括相对独立的区域设置，基本检查在区域内完成，以避免疾病散播风险。

从公众角度，王贵强称，要尽可能减少聚集，在人群聚集的地方戴口罩，做好手卫生。秋冬季节，要对自身和家人进行监测，出现不舒服的症状，包括发热、流鼻涕及其他类似新冠肺炎的特殊表现，及时到医院就诊。

“只要做好个人防护，应该说疫情的风险是非常小的。”吴尊友提醒公众，除了旅行期间要做好个人防护，旅行结束后，还要注意对自身身体状况做继续观察。（中新社记者 李亚南）