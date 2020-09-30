人民网·人民健康 “人民健康社区”系列线下活动第三站走进河北省廊坊市

人民网廊坊9月29日电 9月29日，由人民网·人民健康主办的“人民健康社区”系列线下活动第三站，在河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇首创大街举办。

为打造健康社区，提升全民健康素养，助力“健康中国行动”，人民网·人民健康“人民健康社区”项目于2020年8月发起，依托人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端、人民日报社旗下综合消费服务平台“人民优选”，以人民健康为中心，围绕疾病预防和健康促进，持续开展走进社区系列活动，活动包括线下义诊、健康科普讲座、科学健身示范、合理膳食指导、人民优选产品展销等多项内容。

“人民健康社区”（首创大街路劲阳光城）揭牌仪式在本次活动中举行。

大厂回族自治县夏垫镇首创大街社区（路劲阳光城项目）作为“人民健康社区”系列活动的河北省第一站，因其紧邻城市副中心的地理优势，在教育、交通、商业等方面拥有丰富的资源和发展优势，为进一步推动全民健康的生活方式，切实提高社区居民的健康意识起到积极作用。