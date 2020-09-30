准妈妈黄金周安全度假锦囊

明天就是黄金周假期了，也是疫情常态化防控之后的首个长假。很多人都想借此机会外出旅行或与朋友小聚，准妈妈们也不例外。火箭军特色医学中心妇儿科主任医师麻莉提醒广大孕妇，假期里可以适当放松，但不能大吃大喝、熬夜玩耍，出行时注意安全、做好防护，就医之前了解好医院门诊放假时间，安排好产检等各项检查。

饮食有节，注意卫生

准妈妈的饮食原则是既不能摄入太多，也不能摄入太少，要做到适量、均衡、多样化。吃得太多就会超重，还可能出现一系列的并发症，吃得太少会影响胎儿正常的生长发育。均衡就是要注意各种食物的配比，碳水化合物的摄入不要太多。孕期体重增加的速度和孩子生长的速度主要与碳水化合物的摄入量有关。碳水化合物不仅主食中含有，还包括含糖饮料、点心和水果等。多样化就是不要盯着一样东西吃。以蛋白质为例，可以吃鸡蛋，喝牛奶，吃鸡鸭肉、牛羊肉和各种海鲜等。变换着花样吃还可以减少食品安全的风险。

节日期间，准妈妈在吃的方面还是要遵循上面的原则。当面对餐桌上琳琅满目的美味佳肴时，要控制住自己，坚持少油、低盐，不吃或少吃腌熏煎炸的食物，多吃蔬菜。偶尔放纵一下可以，但不要天天吃汉堡、薯条、方便面之类高热量食物。更不要吃路边摊上不卫生的东西，以免发生腹泻引发早产甚至流产。患有妊娠糖尿病的准妈妈假期要坚持少食多餐，以免血糖水平波动太大。

在饮品方面，准妈妈大量饮酒会对胎儿产生不良影响，至于少量饮酒是否会对胎儿有影响，目前还没有明确的医学证据，但孕期不喝酒是最审慎和稳妥的做法。大量摄入咖啡因可能增加流产的风险，因此茶和咖啡也最好不喝。孕妇可以喝鲜榨果汁，但果汁含糖量较高，建议一天不要超过150毫升。碳酸饮料营养价值不高，还影响钙质吸收，孕妇最好不喝。

劳逸结合，不要久坐

放假期间，亲朋好友欢聚一堂，少不了看电影、打麻将、K歌等娱乐活动。准妈妈在参加娱乐活动时，一定要有选择和适度。在充分放松心情的时候，也不要让身体太疲劳。

电影院里音效强烈，空气不太流通，对胎儿和孕妇都不是很友好。一些紧张刺激的情节也可能导致孕妇出现不适，因此准妈妈不宜在电影院看电影。K歌包房里的音效比电影院稍弱一些，音量大小也可以自己控制，理论上讲对孕妇和胎儿是安全的。但包房里空气不太流通，也会产生刺耳的噪音，孕妇不宜久留。

打麻将或扑克牌时，如果长时间处于坐位，胃肠蠕动减弱，胃酸返流刺激黏膜，可引起厌食、呕吐、痔疮、静脉曲张、下肢浮肿等症状。尤其在门窗紧闭、室内人数多、空气流通差的情况下，更容易影响到腹中的胎儿。因此准妈妈坐一会儿就要站起来走动走动。

准妈妈可以在家中观看一些轻松愉快的影视剧，但要避免久坐。对孕妇来说，最好的休闲方式是约上亲朋好友，到环境优美的户外散步，呼吸新鲜空气。秋季是北京最美丽的季节，去公园走一走看一看，可以让身心得到充分放松。散步是孕妇最好的运动方式，不仅有利于胎儿生长发育，还有助于分娩。作为准妈妈，尤其不要熬夜，假期也要保持规律的作息时间。睡觉时采取侧卧位尤其是左侧卧位最佳，白天最好午睡半小时。

做足功课，以防万一

有些准妈妈会选择假期外出旅行。一般说来比较适宜的出行时间是怀孕4到6个月期间，这个阶段很多准妈妈过了早孕期的妊娠反应，没了恶心呕吐，也没了对先兆流产的担心。孕妇此时有了好心情，旅行会变得更加舒适和美好。孕晚期的准妈妈就不建议出门旅行了，一方面“大腹便便”不方便，另外一方面有随时分娩的可能，对母婴都不安全。

很多孕妇会选择坐私家车出行。乘车时应系好安全带，座椅椅面调成前高后低的状态，靠背向后略微倾斜，这样坐着更加舒适。乘飞机前，首先要向航空公司询问允许乘机的孕周。多数航空公司规定，准妈妈在35周之前是可以乘坐飞机的，不过如果是一些长途国际航线，要求的孕周还要小一些。多数航空公司会要求准妈妈提供医生出具的可以乘飞机的医学证明。如果乘飞机的时间比较长，每2个小时起身活动活动，以防下肢静脉血栓。

在孕期旅行出门之前，最好做足功课，事先了解沿途和目的地相关医院的情况，比如医院地址与联系方式。一旦发生意外，可以直接去就诊。在旅行之前，最好咨询产科医生，让医生帮您评估一下流产和早产的风险。如果有妊娠内外科合并症的话，还要评估合并症急性发作的风险。

最后还要提醒两点。一是目前疫情防控进入常态化阶段，准妈妈外出活动还是要绷紧疫情防控这根弦。坚持佩戴口罩、保持社交距离、养成良好的卫生习惯以及勤开窗通风。二是节日期间需要产检或者正巧赶上预产期的准妈妈，一定要提前了解节日期间产科门诊的上班时间，合理安排预约检查，即便是放假期间门诊有调整，通常也会提前公告。病房是24小时有值班医生的，紧急情况下可以直接入院。（作者单位：火箭军特色医学中心）