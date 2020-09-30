新华社日内瓦9月29日电 题：百万生命逝去 团结“战疫”之心不可懈怠

新华社记者陈俊侠 杜洋

据世界卫生组织发布的最新数据，全球因感染新冠病毒而死亡的人数已超过100万。这是一个重要节点，它意味着新冠疫情已成为人类历史上最严重的灾难之一。人类距离最终战胜新冠病毒还有很长的路要走，团结“战疫”之心不可稍有懈怠。

从世卫组织数据看，近期全球日新增感染者数为30万上下，日新增死亡病例数为6000上下，依然居高不下。虽然世卫组织反复强调世界各国要采取更加严格、有针对性的疫情防控措施，但在可预见的一段时间里，更多人仍将因防控不力而染病甚至死去。

中国成功防控疫情的案例，让世界看到了人类在安全有效的疫苗问世前阻击新冠病毒的可能性。然而，一些国家由于种种原因不愿或无法采取严格的防控措施，给病毒提供了传播蔓延的可乘之机。

世卫组织总干事谭德塞多次强调，要有效控制疫情，需要世界各国扎扎实实做好病例发现、检测、隔离、治疗和追踪病患密切接触者等防控各个环节。在没有特效药且疫苗未能大范围使用的当下，切断传染链是防控疫情的最有效手段。面对世纪疫情，能否有效防控不仅考验各国的治理水平，也拷问其执政理念。

能否有效防控疫情，要看是否坚持生命至上、把人民生命安全和身体健康放在首位。一些欧洲人士日前在接受采访时指出，美国原本具有很好的防控疫情条件，但其领导人出于个人和党派利益、刺激经济等因素考虑，没有推行有效防控举措。如此无视人民的生命健康，疫情哪能不失控？世卫组织指出，防控疫情是当今世界“最好的投资”之一，从长期看会给各国带来更大利益。

能否有效防控疫情，要看是否尊重科学、相信和重视公共卫生专家的科学判断。疫情防控是公共卫生一个专门领域，具有很强的专业性，只有相关公共卫生专家才最具发言权。世卫组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉曾在多个场合强调，防控疫情很重要的一点是各国都要相信科学、相信科学家，政府决策时一定要听取科学家的意见和建议。

能否有效防控疫情，还要看是否积极参与抗疫国际合作。病毒不论种族，疫情蔓延不分国界，在所有人都获得安全之前，没有人是安全的。正如任明辉所说，“越是新发传染病，越需要国际合作”，只有这样才不会给病毒留下“温床”或死灰复燃的空间。国际社会应推动构建人类卫生健康共同体。在世纪疫情面前，世界各国心往一处想、劲往一处使，才能最终战胜共同的敌人。

各国团结一心携手合作，在病毒面前不以私心为念、不以他国为壑，心无旁骛抗击疫情，这既是对各自国家的人民负责，也是为世界做贡献。